Atatürk'e hakaret eden okul müdürü Meclis gündeminde! CHP'li Tezcan Bakan Tekin'e seslendi

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Esenköy Mahallesinde bulunan Şehit Celal Güngör İlkokulu’nda müdürlük yapan Ö.Y’nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar şok etkisi yarattı. Son paylaşımında kullandığı ifadelerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden Ö.Y., ‘ye tepkiler art arda geldi.

Okul Müdürü Ö.Y, paylaşımında “Milli Görüş dünya derin devletinin üstün siyasi ve askeri kurmay aklının yönettiği Suriye'deki gelişmelerin neticesi ülkemizde, bölgede ve dünyada öyle bir domino etkisi yapacak ki iki asırlık küresel Deccal Siyonist Haçlı Batı zulüm ve vahşet düzeni ile varyantı resmi ideoloji Kemalizm'in sonu olacak ve Türkiye liderliğinde kurulacak İslam Birliği temelinde Adil Düzene dayalı Yeni bir Dünya Düzeni kurulacak inşallah. Kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır” ifadelerine yer verdi.

CHP'DEN SUÇ DUYURUSU

Müdür Ö.Y’nin yaptığı paylaşımın ardından duruma ilk tepki gösteren isim CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslı Ökmen oldu. Başkan Ökmen, akıllara durgunluk veren paylaşımla ilgili “İlçemizde bulunan Şehit Celal Güngör İlkokulu’nda müdürlük koltuğunda oturan şahsın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar; Cumhuriyetimize, laikliğimize ve Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e alenen hakarettir, halkı kin ve düşmanlığa sevk suçudur. Söz konusu şahıs facebook sosyal medya platformundan kendi adına yaptığı paylaşımlarında, AKP üyesi bir siyasetçi edasıyla politik görüş açıklamaktan geri durmadığı gibi, daha da öteye geçerek ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına, Cumhuriyetimize hakaretlerde bulunmuştur” ifadelerini kullanarak, suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

OKUL MÜDÜRÜNÜN PAYLAŞIMI MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da söz konusu olayı Meclis gündemine taşıdı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tezcan, "Açık bir şekilde Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı olan okul müdürüne, çocuklarımızı emanet etmeye devam edecek misiniz?" diye sordu.



Tezcan, "Bunun yanı sıra aynı sosyal medya hesabından birçok siyasi paylaşımı da bulunmaktadır. Geleceğimizi, çocuklarımızı emanet ettiğimiz okullarımızda Atatürk ve cumhuriyet düşmanı paylaşımlar yapan eğitimcilerin olması kabul edilemez" dedi.

Tezcan, Bakan Tekin’in yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, şu soruları yöneltti:

"Anayasa’nın laiklik ilkesini ihlal eden 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na aykırı hareket eden okul müdürü Özkan Yıldırım Karaman hakkında Bakanlığınız tarafından bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldı ise hangi aşamadadır?

Açık bir şekilde Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı olan okul müdürüne, çocuklarımızı emanet etmeye devam edecek misiniz?

Söz konusu okul müdürü hakkında daha önce açılmış bir soruşturma var mıdır? Var ise nasıl sonuçlanmıştır?

Son 10 yılda yaptığı sosyal medya paylaşımları veya yaptığı açıklamalar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan kaç okul müdürü ve öğretmen bulunmaktadır? Hangi okullarda görev yapmaktadır?"