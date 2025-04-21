Atatürk'e hakaret eden okul müdürünün cezası iptal edildi! CHP'li Bülbül'den Bakan Tekin'e tepki

Okul müdürü Müdürü Özkan Yıldırım Karaman'a verilen cezanın iptal edildiği gelişmesini öğrenen CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül sert tepki gösterdi.

KADEME DURDURMA VE YÖNETİCİLİKTEN ALMA CEZASI VERİLMİŞTİ

Atatürk'ün anısına ve Anayasa'ya yönelik yaptığı çirkin paylaşımları ile tepki çeken Şehit Celal Güngör İlkokulu Müdürü Özkan Yıldırım Karaman hakkında verilen ceza iptal edildi. Karaman kademe durdurma ve yöneticilikten alma cezasına çarptırılmıştı.

CHP'Lİ BÜLBÜL'DEN BAKAN TEKİN'E TEPKİ

Cezanın kaldırılmasına ilişkin bir tepki paylaşımı yapan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "Bu sözde eğitimciye verilen kademe durdurma ve yöneticilikten alma cezası ise Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından iptal edildi, eski görevine dönüşünün önü açıldı" ifadelerini kullanarak, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sert tepki gösterdi.

OKUL MÜDÜRÜ'NÜN PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

"BU KARARIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

X hesabından paylaşım yapan Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün açıklaması şu şekilde:

"TBMM Genel Kurulu’nda bütçe sunuşunu yaparken “Sizin tarikat dediğiniz, bizim STK dediğimiz yapılarla 10 protokolümüz var” diyerek tarikatları savunan MEB Bakanı Yusuf Tekin, şimdi de Atatürk’e hakaret eden müdürün cezasını iptal etti!

Nazilli Şehit Celal Güngör İlkokulu Müdürü Özkan Yıldırımkaraman, ”Kemalizmin sonu olacak. İslam devleti kurulacak” diyerek hem Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan ‘laik hukuk devleti’ tanımına hem de Atatürk’ün hatırasına açıkça saldırdı.

Bu sözde eğitimciye verilen kademe durdurma ve yöneticilikten alma cezası ise Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından iptal edildi, eski görevine dönüşünün önü açıldı.

23 yılda 9 bakan, 18 müfredat değişikliğiyle Milli Eğitim Bakanlığı’nın getirildiği nokta:

Laik Cumhuriyet’i hedef alanların korunup ödüllendirildiği bir sistem!

48 günlük profesörken şahsa özel Cumhurbaşkanı Kararnamesi değişikliyle rektör olarak atanan Bakan Tekin, liyakatsizliğin ve torpil düzeninin posteridir.

Başkanlık sisteminin en çok kayırılan kişisi, işte böyle tek paraşütle hem profesör hem de rektör yapıldı. Eğitim sisteminin içi boşaltılırken, sadakatini Atatürk düşmanlığıyla ispatlayanları da işte böyle ödüllendirildi.

Bakan Tekin’i uyarıyorum: Bu şahsın hiçbir şey olmamış gibi görevine dönmesini, ödüllendirilmesini kabul etmeyeceğiz. Bu kararın takipçisi olacağız!"