Atatürk’e hakaret eden Özgür Özel

Halk TV’de “özel yayın” konuğu olan CHP lideri Özgür Özel’ Kürşat Oğuz şöyle sordu:

“Aziz Ihsan Aktaş çıktı bir televizyon kanalında konuştu. Sonra Adem Soytekin, bunlar itirafçılar bir gazeteye röportaj verdi. Özellikle o Aziz Aktaş'ın daha doğrusu röportaj olacağı söylendi ama yayınlanmadı. Kaldı öyle bir kısım bir kliple verdiler.

Aziz Aktaş'ın konuşurken ki görüntüsünün arkasında da bir kalpaklı Mustafa Kemal fotoğrafı vardı. Çok tartışıldı. Bunlar hakkındaki görüşünüzü de merak ettim.”

Özgür Özel bir saat 52 dakika süren söyleşinin 1,41, 02’nci dakikasında bu soruya şu yanıtı veriyor:

“… Özlem Çerçioğlu’ydu. Ona da ya AK Parti'ye katılacaksın ya hapse atılacaksın dediler. AK Parti'ye katılmayı tercih etti.

Orada da yanlış anlaşılmasın Özlem Çerçioğlu’nun yolsuzluğu vardır demiyorum.

Aziz Ihsan Aktaş'la çokça çalışmış. Aziz Ihsan Aktaş'la çalışmak suçsa bu kadar AK Partili niye dışarıda?

Yok. Suç değilse bizimkiler neden içeride? Böyle bir durumdayız.

Orada Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafının arkasından tartışmak cambaza bak deyip de cebindeki parayı çaldırmak olur.

Meselenin bu somutluğunu görmek lazım.

Ben Aziz Hasan Aktaş'ın Atatürk resminden osundan busundan şahsen tanımam görmem. Ne itiraflar yaptı ne iftiralar attı. Onları göreceğiz…”

Önce Özgür Özel’in sözlerindeki bu tutarsızlığı ve çelişkiyi vurgulayayım.

Özel: “Özlem Çerçioğlu’ydu. Ona da ya AK Parti'ye katılacaksın ya hapse atılacaksın dediler. AK Parti'ye katılmayı tercih etti.”

Demek ki; Çerçioğlu’nun hapse atılacak kadar önemli yasa dışı işleri var ki AKP transferinde bunu şantaj olarak kullandı.

Demek ki; AKP rüşvet ve yolsuzluklara da bulaşsalar, suçlu da olsalar AK-Matik ile aklama sistemi kurmuş.

Peki, Çerçioğlu neden CHP’den ihraç edilmemiş?