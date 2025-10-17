DEM Partili Sırrı Sakık’ın Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucusu Atatürk’le ilgili skandal sözlerine tepkiler dinmek bilmiyor.

İYİ Parti'nin grup toplantısında konuşan Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, "Siz bu milletin başına bela olan terör örgütünün siyasi uzantısısınız. En az onlar kadar da alçaksınız. Böylesine arsız, böylesine yüzsüzsünüz" ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Hakkari İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, Sırrı Sakık’ın skandal sözlerine şu ifadelerle tepki gösterdi:

“ALÇAKLIK BÖLGE HALKINI HARACA BAĞLAMAKTIR”

“Bir Hakkari’li Kürt olarak net söylüyorum Sırrı bey sen ve senin zihniyetinde olanlar asla bizi temsil etmemiştir. Alçaklık kandan beslemektir kendi insanına zülüm etmektir fakir fukarayı kandırıp çocuklarını dağa göndermektir. Alçaklık bölge halkını haraca bağlamaktır.”

NE OLMUŞTU?

İYİ Partili Turhan Çömez'in de terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için "alçak" demesi üzerine DEM Parti Ağrı Milletvekili Sakık Atatürk'le ilgili skandal sözleri söyledi.

Sakık Meclis’te “Ülkeyi birlikte kurduktan sonra dönüp Kürt'ü yok sayanlar alçaktır. Bir halkın dilini yasaklayanlar alçaktır, bir halkın haklarını gasp edenler alçaktır” şeklindeki skandal sözleri kullanmıştı.

Toplumun birçok kesiminden bu skandal sözlere tepkiler dinmek bilmedi.

Özellikle de Zafer Partisi ve İYİ Parti’den Sakık’ın Atatürk’le ilgili skandal sözlerine eleştiriler geldi.