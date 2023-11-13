Atatürk'e hakaret eden veremlinin döner taktığı görüntüler ortaya çıktı

Sosyal medya hesabından Atatürk’e ağır hakaretler eden Mustafa Atmaca isimli şahıs, geçtiğimiz Cumartesi günü gözaltına alınmış, aynı gün tutuklanmıştı. “Verem” olduğu gerekçesiyle bugün serbest bırakılan Atmaca’nın vatandaşlar tarafından eleştiri alan döner takarken görüntüleri ortaya çıktı.

Atatürk'e hakaret eden veremlinin döner taktığı görüntüler ortaya çıktı

Erzurumlu Hacı Dönerci lakabıyla bilinen ve sosyal medya üzerinden 650 bin takipçisi bulunan Mustafa Atmaca, 10 Kasım günü Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına hakaret etti.

Videonun yayılmasının ardından geçtiğimiz cumartesi günü "Atatürk'e hakaret" suçundan tutuklanan Atmaca, bugün tahliye edildi. Serbest bırakılma gerekçesi olarak ise Atmaca’nın “verem hastası” olduğu açıklandı.

Atmaca serbest bırakıldıktan sonra, sosyal medya hesaplarında paylaştığı döner takma videoları gündem oldu. Vatandaşlar, söz konusu şahsın verem hastası olmasına rağmen nasıl döner takabildiğini eleştirdi.

hr.jpg

NELER OLMUŞTU?

Erzurum'da faaliyet gösteren dönerci dükkanın sahibi olan Mustafa Atmaca, 'Hacı'nın yağ akımı' adı altında ‘Tiktok’ta açtığı 650 bin takipçisi bulunan sayfasında, canlı yayında bir takipçisiyle tartıştı.

Mustafa Atmaca, tartışma sırasında "Sen gideceksin bizim toprağımız burası. Arabistan'a da savaşmaya gideriz. Bura da Yemen de Kudüs te bizim toprağımız. Siz İsrail'e gideceksiniz. Osmanlı kaybetmedi, laik denen köpekler kaybetti o toprakları. Laikliği getiren köpekler, onlar kaybetti" ifadesini kullandı. Atmaca’ya sözleri nedeniyle takipçileri büyük tepki gösterdi.

Kendisine tepki gösteren kullanıcılara "Siz laikler İsrail'e gideceksiniz" diyen Hacı Mustafa Atmaca, birçok kişiyi canlı yayında engelledi ve tepkilere dayanamayıp yayını sonlandırdı.

Bu yayının ardından büyük tepki toplayan Atmaca gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

SÜLEYMAN SOYLU İLE VİDEOSU DA ORTAYA ÇIKTI

Atmaca hakkında en son ortaya çıkan videoda ise önceki dönem İçişleri Bakanlığı yapmış ve son genel seçimlerde de İstanbul’dan milletvekili olarak seçilmiş olan Süleyman Soylu ile Tiktok videosu ortaya çıktı.

15 saniyelik videoda toplu bir yemekte oldukları görülen Atmaca ve Soylu’nun videosunda herhangi bir diyalog yaşanmazken, Atatürk’e hakaret ettikten sonra ortaya çıkan video sosyal medyada gündem oldu.

hrgf.jpg

İŞLETMEDEN AÇIKLAMA

Açıklama Mustafa Atmaca adına işletmenin sosyal medya hesabından yapıldı. Açıklamada "Servis edilen videoda Atatürk ve Cumhuriyet'in kurucularını hedef aldığıma yönelik yaratılan algı gerçeği yansıtmamaktadır" iddiasına yer verilerek şunlar paylaşıldı:

10 Kasım tarihinde esaslı içeriği kesilerek sosyal medyada servis edilen videoda Atatürk ve Cumhuriyet’in kurucularını hedef aldığıma yönelik yaratılan algı gerçeği yansıtmamaktadır. Servis edilen videoyu kaydeden şahıs videonun öncesi ve sonrası da yayınlasaydı eğer, ilgili cümlemin Büyük Önder Atatürk ve Cumhuriyet’in şerefli mimarlarına yönelik olmadığı anlaşılırdı.

Kaldı ki ülkemize laikliği getirenler tarihin hiçbir aşamasında toprak kaybetmemiştir ki toprak kaybedenler laikliği getirmiş olsun. Aksine laikliği getirenler son nefeslerinde Hatay’ımızı da Anavatana katmışlardır. Şahsıma ve işletmemize yönelik yürütülen bu haksız ve gerçek dışı provokasyonlara itibar edilmemesini beni tanıyan bütün dostlarıma ve kamuoyuna saygı ile arz ederim.

İlgili Haberler
Atatürk'e hakaret edenler böyle doğuyor. Zahide Yetiş böyle anlattı
Atatürk’e hakaret eden dönerci veremli çıktı. Verem tedavisi gördüğü için serbest bırakıldı
Son Dakika... Atatürk'e hakaret eden dönerci tutuklandı
Atatürk’e hakaret eden dönerci gözaltına alındı. Sosyal medya ayağa kalkmıştı
Öne Çıkanlar
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
'Fenerbahçe şu görüntüyü UEFA'ya gönderse ne olur' diyerek olacakları anlattı. Şansal Büyüka büyük rezaleti açıkladı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
Şener Üşümezsoy anında deprem açıklaması yaptı. Sabah Isparta - Burdur'da deprem oldu
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
KRT satıldı eski patron veda etti. Kim bu yeni patron? Bütün personel yeni patronun içeri girmesini bekliyor
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 148. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
Bunu da başka ülkeye kaptırmadık. 2 kişi, motosikletle motosiklet taşıdı Gündem
Bunu da başka ülkeye kaptırmadık. 2 kişi, motosikletle motosiklet taşıdı
Erkek arkadaşını sokak ortasında tekme tokat dövdü Gündem
Erkek arkadaşını sokak ortasında tekme tokat dövdü
Samsunspor'dan hakem hataları ile ilgili sert açıklama: Kendi hakkımızı kimseye yedirmeyiz Spor
Samsunspor'dan hakem hataları ile ilgili sert açıklama: Kendi hakkımızı kimseye yedirmeyiz
Gerçek insan saçı diye satılan perukların su giderlerinden toplanan saçlardan yapıldığını biliyor muydunuz? Gündem
Gerçek insan saçı diye satılan perukların su giderlerinden toplanan saçlardan yapıldığını biliyor muydunuz?
Gazze Şeridi’nde ölen BM çalışanları için BM bayrağı yarıya indirildi Gündem
Gazze Şeridi’nde ölen BM çalışanları için BM bayrağı yarıya indirildi
CHP’den İYİ Parti’ye çağrı: Gereken her türlü adımı atarız Gündem
CHP’den İYİ Parti’ye çağrı: Gereken her türlü adımı atarız
Damat, gelini ortada bıraktı Gündem
Damat, gelini ortada bıraktı