Atatürk'e hakaretler etti soruşturma bile açılmadı. Başı açıkların kafasının kesilmesini istedi

Kaynak: Haber Merkezi
Atatürk'e hakaretler etti soruşturma bile açılmadı. Başı açıkların kafasının kesilmesini istedi

Sosyal medya kullanıcısı Alp Kılınç, THY Opet’te çalışan Fırat İsmail Yeleri adlı şahsın eski paylaşımlarını ortaya çıkardı. Paylaşımlarda, Yeleri'nin Atatürk'e hakaretler ettiği, başı açık kadınların ise kafasının kesilmesini istediği görüldü.

Turkish Airlines Opet bünyesinde çalışan Fırat İsmail Yeleri adlı şahsın eski paylaşımları, sosyal medyada bir kullanıcı tarafından ortaya çıkarıldı.

Alp Kılınç isimli kullanıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeleri'nin Atatürk'e hakaretler ettiği, başı açık kadınların ise kafasının kesilmesini istediği gönderilerini paylaştı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ORTAYA ÇIKTI

Kılınç, paylaşımında, "Bu fotoğrafta gördüğünüz kişi ‘ Fırat İsmail Yeleri ‘ Kendisi Thy Opet’ de çalışan bir vatan haini. Fakat işi dışında kadınlarımıza hakaretler savurup, sapık fahişe sizlerin kafasını keseceğiz diye ithamlarda bulunup Atatürk’ümüze küfürler savuruyor. Neden vatan haini dediğimi bütün yazılarını okuduğunuzda anlayacaksınız. Şuan bulunduğu konumda çalışıyorsa hakaret ettiği Atatürk ve kurduğu TC sayesinde olduğunun farkında olmayan bir oksijen israfı. Bu sapkın zihniyetli insanlardan artık gına geldi" dedi.

77-002.jpg

İŞTE YELERİ'YE AİT OLAN PAYLAŞIMLAR:

4.jpeg

3.jpeg

2.jpeg

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Yeleri'nin çalıştığı şirket THY Opet, konuya dair açıklama yaptı. Şirket, Yeleri'nin iş akdinin feshedildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Alt yüklenici olarak hizmet aldığımız güvenlik şirketi çalışanlarından bir kişinin Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren sosyal medya paylaşımlarında bulunduğu iddiaları üzerine yapılan incelemelerin ardından söz konusu şahsın ilgili şirket tarafından iş akdinin feshedildiğini bildirmek isteriz. Şirketimizin ilkelerine aykırı olan bu durumu asla kabul etmediğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

gqnda6lxwaeu1gk.jpeg

İlgili Haberler
Tesla Cybertruck Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Son Haberler
Sanat siyaset tamam da sporda vefasızlık hiç hoş değil Spor
Sanat siyaset tamam da sporda vefasızlık hiç hoş değil
Tesla Cybertruck Türkiye'de ilk kez görüntülendi Gündem
Tesla Cybertruck Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Harvardlı Profesör ABD’yi bekleyen korkunç sonu açıkladı. Osmanlı’da da aynısı olmuştu Dünya
Harvardlı Profesör ABD’yi bekleyen korkunç sonu açıkladı. Osmanlı’da da aynısı olmuştu
Otomobil aydınlatma direğine çarptı Gündem
Otomobil aydınlatma direğine çarptı
2 yıl içerisinde 15 defa soyulan kafeterya tekrar soyuldu Yerel Haberler
2 yıl içerisinde 15 defa soyulan kafeterya tekrar soyuldu
Kayanın üzerinde oluşan silüetinin Atatürk'e benzemesi dikkat çekti. Her zaman göklerden gelen bir işaret vardır Gündem
Kayanın üzerinde oluşan silüetinin Atatürk'e benzemesi dikkat çekti. Her zaman göklerden gelen bir işaret vardır