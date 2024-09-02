Atatürk'e 'kafir' diyerek skandala imza atan bir şahıs daha piyasaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Atatürk'e 'kafir' diyerek skandala imza atan bir şahıs daha piyasaya çıktı

Atatürk'e "kafir" diyen şahsın skandal sözleri tepkilere neden oldu. Ayrıca söz konusu şahsın Atatürk'ü tağut ilan etmesi de eleştirilerin odak noktası oldu.

Şahıstan büyük tepki çeken ve tartışmalara yol açan skandal ifadeler geldi.

Şahıs, Atatürk hakkında "Atatürk kafirdir. Şeriatı ortadan kaldırmış bir tağutun adını camilerde anmaya zorlar ve buna karşı çıkanları tutuklatırsanız, Doğu Türkistanlıları domuz eti yemeye zorlayan Çinlilerden hiçbir farkınız kalmaz" şeklindeki skandal açıklamalarda bulundu.

Bu sözler, hem Atatürk'e ağır hakaret olarak değerlendirildi.

Skandal açıklama Türk Milletince büyük bir öfke ve tepkiye neden oldu.

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Atatürk ve Türk Milletine hakaret eden kişi tutuklandıAtatürk ve Türk Milletine hakaret eden kişi tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada Atatürk ve Türk milletine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Burak Keleş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

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