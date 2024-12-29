Atatürk’e ve şehitlere hakaret eden kişi yakalandı 21 adet benzer suç kaydı çıktı

Kaynak: DHA
Atatürk’e ve şehitlere hakaret eden kişi yakalandı 21 adet benzer suç kaydı çıktı

Sosyal medya platformundan açtığı canlı yayında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve şehitlere hakaret eden A.B., polisin Beyoğlu’nda yaptığı denetim sırasında yakalandı.

Açtığı canlı yayında Atatürk'e ve şehitlere hakaret eden şansın yakalanmasına ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı.

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Yapılan açıklamada "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret', 'Kişinin hatırasına hakaret', 'Şehitlere hakaret', 'Dini değerleri aşağılama' ve 'Türk toplumunun değerlerini aşağılama ve hakaret' suçlarını içeren video paylaşımı ile ilgili olarak; şüpheli kişinin yakalanmasına yönelik inceleme başlatılmış, kimlik bilgileri tespit edilen A.B. isimli şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü görevlilerince 28.12.2024 tarihinde Beyoğlu ilçesinde gerçekleştirilen uygulama esnasında yakalanmıştır. Şüpheliye yönelik yapılan sorgulamada ise 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçları başta olmak üzere toplam 21 adet suç kaydı bulunduğu, ayrıca kayıp kişi olarak da aranıyor olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir" ifadeleri yer aldı. " denildi.

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