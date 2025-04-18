Atatürk'e yönelik ifadeler Türkiye ile Kanada'yı karşı karşıya getirdi! Büyükelçi devrede

Kanada’nın Alberta eyaletine bağlı Edmonton kentinde bir lisede, 12. sınıf öğrencilerine verilen “Bir Diktatör Seç” başlıklı sosyal bilgiler ödevi büyük bir tartışmaya yol açtı. Ödevde, Mustafa Kemal Atatürk’ün Saddam Hüseyin, Benito Mussolini ve Slobodan Milosevic gibi diktatörlerle aynı listede yer alması Kanada’daki Türk toplumunun tepkisini çekti. Skandal, 12. sınıf öğrencisi İlayda Güvenç’in ailesinin ödevi fark etmesiyle ortaya çıktı. Güvenç ailesi, yaşadıkları şoku ve hayal kırıklığını Turkish Voice of Canada TVC YouTube kanalında İrep Çakır’a anlattı.

“SADECE DİKTATÖRLER VARDI”

İlayda’nın annesi Nazan Güvenç, ödevle ilgili “Kızım ödevi yapmak için bilgisayarı açtı. Başlığı okumadan listeyi gördü ve Atatürk’ün adını fark etti. İlayda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü çok seviyor, hayatını araştırıyor ve onu kendine rol model alıyor. Adını görünce heyecanlandı ve bizimle paylaştı. Ama sonra başlığın ‘Bir Diktatör Seç’ olduğunu fark etti. Önce liderler listesi sandık ama sadece diktatörler vardı. Atatürk’ün adının yarım yazılmasına da çok üzüldüm. Eşim, ‘Asıl mesele diktatörler listesinde olması’ dedi. Ödevin detaylarını inceledik. Neden Atatürk bu listede? Başka liderler var mı, karışık bir liste mi? Sadece Atatürk’ün diktatör olmadığını öğrendik. Ödev, tamamen diktatörleri analiz etmeye yönelikti. Neye uğradığımızı şaşırdık. Bu hata öğretmenin mi, yoksa müfredatta mı var? Başka çocuklar da böyle mi öğrenecek diye çok üzüldük.” dedi.

“MÜDÜRÜN ATATÜRK HAKKINDA HİÇBİR BİLGİSİ YOKTU”

Baba Ramazan Güvenç ise öfkesini “Ödevi gördüğümüz anda sinirlendik. Bu yanlışı Türk toplumuna duyurmak ve hatanın düzeltilmesi için bir şeyler yapmak istedik. Okul müdürüne mail attık. Atatürk’ün kim olduğunu, özelliklerini ve neden bu listede olmaması gerektiğini anlattık. Ancak müdürün Atatürk hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Yine de memnuniyetini belirtti ve randevu verdi.” sözleriyle ifade etti.

EĞİTİM BAKANLIĞI’NDAN YANIT

Alberta Eğitim Bakanlığı Basın Sözcüsü, Eğitim Bakanı Demetrios Niceolaides adına yaptığı açıklamada, Atatürk’ün müfredatta diktatör olarak tanımlanmadığını savundu. Basın Sözcüsü yaptığı açıklamada “Atatürk, Alberta müfredatında bir diktatör olarak anılmamaktadır. Alberta Eğitim Bakanlığı müfredatı geliştirmekten, yerel okul yönetimleri ise bu müfredatın öğretilmesinden sorumludur. Okul yönetimleri, öğrencilerin müfredatı öğrenmeleri için en uygun sosyal bilgiler materyallerini seçme konusunda özgürlük, esneklik ve sorumluluğa sahiptir. Öğretmenler, hangi kitapların, filmlerin ve diğer sınıf materyallerinin kullanılacağına dair profesyonel kanaatlerini kullanarak karar verirler. Velilerin belirli endişeleri olduğunda, çocuklarının öğretmenleri ve okul müdürleriyle görüşme yapmaları teşvik edilmektedir.” ifadelerine yer verdi.

“HİÇBİR SORUMLULUK ALMIYORLAR”

Bakan Niceolaides’in doktora tezini “Etno milliyetçi çalışmalarda barış eğitimi yaklaşımlarının etkinliği” üzerine yaptığı biliniyor. İrep Çakır, bu yanıtı eleştirerek, “Yurtta barış, dünyada barış ilkesini benimseyen Atatürk’ün bu listede yer almasını bir öğretmenin kararı olarak görüyorlar. Eğitim adına hiçbir sorumluluk almıyorlar” yorumunda bulundu.

OKUL DANIŞMANINDAN AÇIKLAMA: ÖDEV GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Alberta Devlet Okulları Eğitim Danışmanı Kim Smith, okulun konuya yaklaşımını şu sözlerle aktardı: “Velilerin çocukların eğitimiyle olan ortaklığını çok önemsiyoruz. Her zaman dinlemeye ve öğrenmeye hazırız. Okul, bugün aile ile açık, dürüst ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdi. Hep birlikte öğrenmeye devam ettiğimizi kabul ediyoruz. Aileleri, çocuklarının okulda ne öğrendiğine dair her türlü soru veya endişelerini bizimle paylaşmaları için teşvik ediyoruz. Okul, bu ödevi gözden geçirme sürecine başlamış olup dinlemeye, öğrenmeye ve geri bildirimleri değerlendirmeye devam edecektir. Bu araştırma projesinin amacı, öğrencilerin dünya liderleri hakkında daha fazla bilgi edinmesi ve kendi çıkarımları yapmalarıdır. Ödevin yönergeleri sınıfta sözlü olarak verilmiştir. Yazılı materyalin ise bu amacı daha iyi yansıtabilmesi için revizyona ve daha fazla bağlama ihtiyaç duyduğunu kabul ediyoruz.”

İrep Çakır, bu yanıtı “çelişkili ve yetersiz” buldu ve okul yönetimini “Dersin adı ‘Diktatörler’. Kendi içinde çelişen, son derece sorunlu bir açıklama. Nasıl kıvıracağını bilemeyen bir okul kurulu cevabı var.” sözleriyle eleştirdi.

BÜYÜKELÇİ DEVREYE GİRDİ

Türkiye’nin Kanada Büyükelçisi Can Dizdar, olayın yakın takipçisi olduğunu belirterek “Atatürk’ümüze böyle muamele edilmesi kabul edilebilir değildir. Maalesef bu tür münferit hadiseler olabiliyor. Burada özellikle öğrencimizin ailesine gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum. Kanada’daki Türk toplumunun üyelerinin bu tür hadiseler karşısında tepki koymaları, bunların tekrarının önlenmesi ve Kanada’da gerekli bilinç ve farkındalığın oluşturulabilmesi bakımından son derece önemlidir. Biz de hem bu vahim hatanın düzeltilmesi hem de tekrarlanmaması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Konunun takipçisi olacağız.” açıklamasını yaptı.