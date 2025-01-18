Atatürk’ten ders alın…

İddianamede somut tek bir suç unsuru gösterilmemesine rağmen Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın “gizli tanık” ifadesi sonucu hukuki değil siyasi karar ile tutuklanmasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk der ki:

“Samimî ve dürüst insanlar, aynı zamanda uygar cesaret sahibi olur, imzalarını saklamaya tenezzül etmezler. Belli ki bunu yazan ahlâksız yalancının biridir.”

Hukuki değil siyasi yargı kararı alanlar için Atatürk der ki;

“Bir kurumun muhasebesi, namusudur.”

Ekonominin çökertilmesi milletin fakirleşip, yoksullaşması karşısında Atatürk der ki:

“Bir milletin yüzü gülüyorsa, o millet mutludur. Bir memlekette yüzü gülmeyen insanlar çoğunlukta ise, o ülkenin yöneticilerini değiştirmek vacip olmuş demektir.”

İktidar tarafından yaratılan korku iklimi için Atatürk der ki:

“Dışarıdaki kapıcıya bir sorun bakalım. O bile benden korkmaz. Korku üzerine bir iktidar inşa edilemez.”

Hükümet yönetimi konusunda Atatürk der ki;

“Hükümetin iki hedefi vardır. Biri milletin korunması, ikincisi milletin refahını temin etmek.

Bu iki şeyi temin eden hükümet iyi, edemeyen fenadır.”

Askerlik konusunda Atatürk der ki;

“Üst rütbedekiler emirlerinde olanlarla konuşmalı, serbest söz söylemeye alıştırılmalı. Bu tutum faydalı ve gereklidir.

Efendiler, komutanlar, askerliğin görev ve gereklerini düşünür ve uygularken, beyinlerini siyasi görüşlerin etkisi altında bulundurmaktan kaçınmalıdırlar.

Lafla, politika ile, düşmanın aldatıcı vaatlerine kulak vermekle askerlik görevi yapılamaz.

Asker oluşumuz artık eskisi gibi başkalarının hırsı, şanı, şöhreti ve keyfi için değil; yalnız ve yalnız bu aziz topraklarımızı korumak içindir.”

Teğmenlerin avukatı Dr. Mustafa Güler sosyal medyaya yansıyan görüntülerin Milli Savunma Üniversitesi rektörü Erhan Afyoncu'nun talimatı üzerine çekildiği açıkladı.

Afyoncu’ya diyorum ki;

Başkomutanları Mustafa Kemal’in Çanakkale’de, Dumlupınar’da en ön safta ölümü bir an dahi düşünmeden göğsünü siper ettiği gibi;

Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli askerleri gerek savaşta gerek terörle mücadele vatanın bölünmez bütünlüğü için göğüslerini siper edecekler.

Sen ise bu kahraman subaylara komutanlık yapamayacak sadece makam koltuğunda oturup seyredeceksin.

Değerli okurlarım,

Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmalarına şöyle başladılar:

"Mustafa Kemal'in askerleriyiz…"

Bölüm birincisi Teğmen Ebru Eroğlu savunmasını şöyle noktaladı:

"Omzumdaki rütbeyi alabilirsiniz, ama göğsümdeki Harp Okulu brövesini alamazsınız…"

Bu teğmenlerimiz Atatürk’ün şu sözüne layıktır: