Cumhuriyet’in ilanının üzerinden 102 yıl geçti. Türkiye, 19 Mayıs 1919’da başlayan bağımsızlık mücadelesinden 29 Ekim 1923’e uzanan süreçte hem savaş meydanlarında hem de fikir alanında tarih yazdı. Bu yolculuk yalnızca bir rejim değişikliği değil; aynı zamanda ulusun kendi kaderine sahip çıkması anlamına geldi. Cumhuriyet’in ilanından beş yıl sonra, Atatürk bu kez eğitim devrimini başlattı. 1 Kasım 1928 tarihinde TBMM’de kabul edilen 'Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun', Arap alfabesinin yerine Latin temelli Türk alfabesini getirdi. Amaç; okuma-yazmayı kolaylaştırmak, halkı eğitimle buluşturmak ve çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmaktı. Cumhuriyet’in ilanından beş yıl sonra, Harf Devrimi’nin hemen ardından 1 Teşrinisani (Kasım) 1928’de Çankaya Köşkü’nden yazılmış bu mektup, Atatürk’ün Latin harfleriyle kaleme aldığı ilk Türkçe mektup olma özelliğini taşıyor. Bugün ilk kez yayımlanan bu belge, Türk dilinin çağdaşlaşmasının simgesi olarak tarihe geçti.

Kızım Naba,

Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle gönderdiğin, biri Türkçe diğeri Fransızca iki mektubunu aldım. Güzel hislerinden, tebrikinden, Fransızcaya heves ve enerji ile çalışmakta olduğundan çok memnun oldum.

Önümüzdeki ilk tatil günlerini geçirmek üzere Ankara’ya geldiğinde seni daha çok terakki etmiş bulacağıma eminim.

Sana ve bana selam yazan arkadaşlarına çalışkanlık ve muvaffakiyet dilerim kızım.

G. M. Kemal



Kaynak: Devlet Arşivleri Başkanlığı, ATASE Fonu 110.9.1.1 kodu ve 39.0.77 yer numaralı belge.



Nebile Hanım'ın Düğününden Kareler. Fotoğraflar: Mustafa Kemal Atatürk, manevi kızı Nebile Hanım’ın Ankara Palas’taki düğününden. Tarih: 17 Ocak 1929.