Atatürk'ü kimse yok sayamaz. Galatasaray Fenerbahçe çıkmayın maça. Gürel Yurttaş yazdı

Taa en başından beri karşıydı herkes.

TFF'nin Zihni Sinir icatlarıyla meşhur başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanacağını açıklamasından sonra tepkiler yükseldi.

- Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ne işimiz vardı Suudi Arabistan'da?

- Galatasaray-Fenerbahçe derbisi böylesine önemli bir yılda neden Türkiye'de oynanmıyor?

Diye diye herkesin dilinde tüy bitti.

Kulüplerin divan kurulları bile karşı çıktılar.

Ama bir Büyükekşi kulaklarını kapattı buna.

Bir de daha da ileri gitti. Suudi Arabistan'la 5 yıllık anlaşma yapacaklarmış da...

100. yıl kutlamalarını orada maçtan önce de gerçekleştireceklermiş de...

Atatürk pankartı olacakmış da...

Dünya duyacakmış da...

Şeriatla yönetilen ülkede bir sen inanırdın bunların rahatça yapılacağına...

Adamların kralı prensi Türkiye'ye geldiklerinde Anıtkabir'e bile gitmiyorlar da orada Atatürk'ü mü andıracaklar sana?

Seyahat acentasına çevirdiği TFF'nin parasıyla yüzlerce kişiyi götürdü bir de Riyad'da.

Harcaması, organizasyonları hangi şirketlerin yaptığı, kimlere kaç para dağıtılacağı yakında çıkar ortaya.

Çıkar da...

Asıl konumuz bu değil şimdi.

Para ha...

İsterlerse milyarlarca dolar versinler.

Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'nin üstünde olabilir mi?

Hangi cüretle birileri İstiklal Marşımıza yasak koyabilir?

Kim Atatürk fotoğraflarına engel olabilir?

Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini hangi güç aşağı görebilir?

Ah Büyükekşi ah...

Yeterince zarar verdin futbola da...

Ama bu kadarını verebileceğini kimse beklemezdi.

Dinlemedin kimseyi.

Dinlemedin de...

Mehmet Akif'le vereyim bir cevap sana.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

İki büyük kulübe sesleniyorum.

Çıkmayın maça.

Sakın ha.

Zaten onların da görüşü bu şekilde sanıyorum şu anda.

Ah Büyükekşi ah.

Nasıl vereceksin bunun hesabını acaba?