Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında saat 09.05’i gösterdiğinde Türkiye’de hayat durdu.
Kentlerin işlek caddelerinde, köprü ve meydanlarında Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.
Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenlerin çalmasıyla, aracında olanlar araçlarından inip saygı duruşuna geçti.
Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.
Ata'nın yaşama gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda da saat 09.05'te tören düzenlendi.
İşte Anadolu Ajansı'nın geçtiği yurdun 4 bir yanından fotoğraflar…