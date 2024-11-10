Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu

Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu
Düzenleme: Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında saygıyla anıldı. Saatler 09.05’i gösterdiğinde Türkiye’de hayat durdu.

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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 1

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 86’ıncı yılında saat 09.05’i gösterdiğinde Türkiye’de hayat durdu.

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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 2

Kentlerin işlek caddelerinde, köprü ve meydanlarında Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu.

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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 3

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te sirenlerin çalmasıyla, aracında olanlar araçlarından inip saygı duruşuna geçti.

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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 4

Bazı sürücüler de kornaya basarak sirenlere eşlik etti.

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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 5

Ata'nın yaşama gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'nda da saat 09.05'te tören düzenlendi.

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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 6

İşte Anadolu Ajansı'nın geçtiği yurdun 4 bir yanından fotoğraflar…

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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 7
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 8
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 10
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 11
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 12
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 13
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 14
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 15
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 16
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 17
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 18
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 19
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 20
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 21
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 22
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 23
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 24
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 25
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 26
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 27
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 28
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 29
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 30
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 31
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 32
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 33
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 34
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 35
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 36
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 37
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 38
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 39
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 40
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 41
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 42
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 43
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 44
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 45
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 46
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 47
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 48
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 49
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 50
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 51
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 52
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 53
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 54
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 55
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 56
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 57
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 58
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 59
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 60
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 61
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Atatürk’ü minnetle anıyoruz! Türkiye’de saat 9’u 5’geçe hayat durdu 62
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