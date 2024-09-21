Atatürk'ü öve öve bitiremediler! Helal olsun size Vanlılar

Sokak röportajları, vatandaşın nabzını tutmak ve çeşitli konulardaki görüşlerini öğrenmek için etkili bir yöntem olduğu biliniyor.

Türkiye'de yapılan sokak röportajlarında, Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan sevgi ve saygı sıkça dile getiriliyor.

Atatürk; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak Türk Milleti'nin gönlünde özel bir yere sahip olmasıyla gündemdeki yerini koruyor.

Sokak röportajlarında, Atatürk'e duyulan sevgi ve saygı, farklı yaş ve meslek gruplarından insanların ortak bir paydası olmasıyla dikkat çekiyor.

Röportajlar; Atatürk'e duyulan sevgi ve saygının ne kadar derin olduğunu gösterdi.

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'Halkın Mikrofonu' isimli kanalda dikkat çeken bir röportaj yayınlandı.

Van’da vatandaşların, “Atatürk sizin için ne ifade ediyor?” Sorusuna verdikleri cevaplar takdir topladı.

İşte vatandaşların cevapları:

"ATATÜRK TÜRKİYE'Yİ KURTARDI"

"Atatürk bu ülkenin kurtuluşunda en büyük rolü alandır. Atatürk'ün sayesinde bu ülke vardır."

"Atatürk benim için gelmiş geçmiş en iyi, en kaliteli ve en onurlu kaliteli bir liderdir. Bir daha Atatürk gibi bir lider önder bırakın Türkiye'yi dünyaya gelmez."

"Atatürk benim için ülkeyi kurtarmış liderdir. Yerini kimse dolduramaz."

"Atatürk bizim Atamızdır. Çok şey ifade ediyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran büyük bir liderdir. Ama onun yerin kimse tutamadı."

"Atatürk Türkiye'yi kurtardı."

"Bir Kürt olarak bunu söylüyorum: Atatürk bu cumhuriyeti kuran büyük bir liderdir."

"Vallahi Mustafa Kemal Atatürk benim için bir önderdir. Benim gözümde bunu temsil ediyor."