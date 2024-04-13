Atatürk’ün Aliağa’ya gelişinin 90. yılı kutlandı

Atatürk Ortaokulu arkasında oluşturulan Atatürk Hatıra Köşesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, bir derneğin Aliağa Şubesi Başkanı Erol Çetinkaya ve yönetimi, dernek üyeleri, Güzelhisarlı Eğitimci Yazar Cevat Yıldırım, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti. Araştırmacı Eğitimci Yazar Cevat Yıldırım ve Cumhuriyet Dönemi Aliağa Kent Tarihi hakkında çalışmaları bulunan derneğin Yönetim Kurulu Üyesi Selim Erkmen, Atatürk'ün Aliağa'ya geliş hikayesini anlattı. 13 Nisan 1934 tarihinde Aliağa halkı tarafından büyük bir coşku ve sevgiyle karşılanan Atatürk'ün ziyareti, 90 yıl sonra aynı coşkuyla kutlandı.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 13 Nisan 1934 tarihinde Aliağa'yı ziyaret ettiğini ve Aliağa Mektebi'nde öğretmen ve öğrencilerle buluştuğunu belirtti. Acar, bu özel günü anmak amacıyla Aliağa'ya bir anıt yaptırdıklarını ve anıtta o günü temsil eden öğrencilerin bulunduğunu ifade etti. Ayrıca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitleri ve gazileri rahmetle andığını dile getirdi.

Etkinlik, yapılan konuşmaların ardından Aliağa Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin Zeybek gösterisiyle sona erdi.