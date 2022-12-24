﻿Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103’üncü yılı coşkuyla kutlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinin 103’üncü yıl dönümünü hazırladığı özel programlarla kutlayacak.

KUTLAMALAR “KIZILCA GÜNDEN SONSUZA” ADLI LİRİK ANLATI İLE BAŞLAYACAK

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. Yıl dönümü kutlamaları “Kızılca Günden Sonsuza” adlı lirik anlatı ile başlayacak.

Yazarlığını Neşe Karataş Erdil’in yönetmenliğini Firdevs Aylin Tez’in şefliğini Kemal Günüç’ün oyunculuğunu ise Gamze Karababa ile Doğuşcan Apel’in yaptığı lirik anlatı 27 Aralık 2022 Salı günü saat 19.00’da başlayacak.

BURAY SEVİLEN ŞARKILARINI BAŞKENTLİLER İÇİN SESLENDİRECEK

Ünlü sanatçı Buray, 27 Aralık kutlamaları kapsamında en sevilen şarkılarını Başkentliler için seslendirecek. 27 Aralık 2022 Salı günü saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek konserde Buray, şarkılarını Ankaralılarla birlikte söyleyecek.



