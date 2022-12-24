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Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103’üncü yılı coşkuyla kutlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103’üncü yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutlamaya hazırlanıyor. Kent 27 Aralık’a özel olarak Türk bayraklarıyla donatılırken, kutlamalar kapsamında “Kızılca Günden Sonsuza” lirik anlatısı ve ünlü sanatçı Buray Ankaralılar'la buluşacak.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 09:45
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Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103’üncü yılı coşkuyla kutlanacak

Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103’üncü yılı coşkuyla kutlanacak
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelişinin 103’üncü yıl dönümünü hazırladığı özel programlarla kutlayacak.

KUTLAMALAR “KIZILCA GÜNDEN SONSUZA” ADLI LİRİK ANLATI İLE BAŞLAYACAK

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 103. Yıl dönümü kutlamaları “Kızılca Günden Sonsuza” adlı lirik anlatı ile başlayacak.

Yazarlığını Neşe Karataş Erdil’in yönetmenliğini Firdevs Aylin Tez’in şefliğini Kemal Günüç’ün oyunculuğunu ise Gamze Karababa ile Doğuşcan Apel’in yaptığı lirik anlatı 27 Aralık 2022 Salı günü saat 19.00’da başlayacak.

BURAY SEVİLEN ŞARKILARINI BAŞKENTLİLER İÇİN SESLENDİRECEK

Ünlü sanatçı Buray, 27 Aralık kutlamaları kapsamında en sevilen şarkılarını Başkentliler için seslendirecek. 27 Aralık 2022 Salı günü saat 20.00’de Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek konserde Buray, şarkılarını Ankaralılarla birlikte söyleyecek.

 

 

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Uygar Güvenç
24.12.2022 10:04
haci bektaş, hiç üni. adı olur mu. TÜRK, bektaşi istemez. Bu nasıl bir durum Yurdumda. Alkol bile yasaklanmalıydı. Doğru insan bunu reddeder.  
 
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