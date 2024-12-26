Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıl dönümüne özel Mansur Yavaş'tan açıklama

Ankara Kent Konseyi (AKK), Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) destekleriyle, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105’inci yıl dönümüne özel “Kızılca Gün ve Ankara” başlıklı bir panel düzenledi. Başkan Mansur Yavaş, panele özel gönderdiği mesajda, “Ankara’da o gün, tüm milletimizin kaderi değişmiştir. Atatürk’ün izinden gitme kararlılığımızı güçlendireceğiz ve mirasına sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.

Ankara Kent Konseyi, Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105’inci yıl dönümüne özel “Kızılca Gün ve Ankara” paneline ev sahipliği yaptı. Panelde, Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişindeki süreç, halk ile buluşması ve o gün yaşananlar detaylı bir şekilde anlatıldı.

AKK Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Genel Sekreteri Engin Öktem ve AKK Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Şevket Bülend Yahnici’nin açılış konuşmasıyla başlayan paneli, AKK YİK Üyesi Özgün Ökmen yönetirken, panelin konuşmacıları ise Prof. Dr. Ayşe Filiz Yavuz, Emekli Büyükelçi Sermet Atacanlı ve Emekli General Dr. Haldun Solmaztürk oldu.

Başkan Yavaş da panele özel bir mesaj göndererek, Ankara’nın Milli Mücadele’de Türk milletinin kaderini değiştiren bir şehir ve Atatürk’ün mirası olduğuna dikkati çekti. Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“27 Aralık 1919, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’ya gelişiyle bağımsızlık mücadelemizin en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. O gün, yalnızca bir şehir değil, tüm milletimizin kaderi değişmiştir. Ankara, Milli Mücadele’nin kalbi olmuş; Cumhuriyetimizin temelleri burada atılmıştır. Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 105’inci yıl dönümünde, bu tarihi günün anlamını bir kez daha derinlemesine ele almak ve Cumhuriyetimizin değerlerini geleceğe taşımak adına düzenlenen bu panel, hepimiz için önemli bir fırsattır. Bu anlamlı günde, büyük önderimizin bağımsızlık ve özgürlük yolunda attığı adımları bir kez daha hatırlayacak, onun izinden gitme kararlılığımızı güçlendireceğiz. Atatürk’ün mirasına sahip çıkmak, hepimizin ortak görevidir.”