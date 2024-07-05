Atatürk'ün Bozkurt sevgisini açıkladı. Atatürk kime Bozkurt ismini takmıştı?

Euro 2024 maçında Türkiye ile Avusturya karşılaşmasında Milli oyuncu Merih Demiral’ın gol sonrası yaptığı Bozkurt işareti gündemi salladı.

Merih Demiral hakkında UEFA, maçta ‘Siyasi işaret’ yaptığı gerekçesi ile soruşturma başlattı. UEFA Melih Demiral'a 2 müsabakadan men cezası verdi.

Sedat Kaya Bozkurt'un bir Türk sembolü olduğunu belirterek Atatürk'ün Bozkurt sevgisini açıkladı. Kaya ayrıca Atatürk'ün kime Bozkurt ismini taktığını anlattı.

İŞTE SEDAT KAYA'NIN YAZISI:

1934 yılında Cumhuriyeti kuranlara soyadı verilmeye başlanmıştı..

Mustafa Kemal'e "Atatürk",

İsmet beye "İnönü",

Şükrü beye "Kaya",

Mahmut Esad beye de "Bozkurt"

O dönem çok kişi "Bozkurt" soyadı alıyordu.

Mustafa Kemal Atatürk 1923 yılında İzmir İktisad Kongresinde yaptığı konuşmada şunları söylemişti.

“Efendiler! Osmanlı tarihini tetkik edersek görürüz ki, bu bir milletin tarihi değildir. Milletimizin mazideki halini ifade eden bir şey değildir. Belki milletin ve milletimizin başına geçen insanların hayatlarına, ihtiraslarına teşebbüslerine ait bir hikayedir"

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte

Milli şuurun sağlanması için her yerde Türklük vurgusu yapıldı.

Ergenekon destanındaki kurt, resmi bir sembol olarak kullanılmaya başlandı..

Paralara, pullara bozkurt resimleri konuldu..

Bozkurt heykelleri dikildi..

Bunların en ünlüsü Maraş'ta Türk bayrağını tutan bozkurt heykeliydi.

Ulus'taki Atatürk heykelinin kaidesinde de bozkurt kafaları konuldu.

Bir çok resmi kuruluşun amplemine bozkurt resmi çizildi ..

Petrol Ofisi'nin logosu bozkurttu..

Güreş Federasyonun diplomasında bile bozkurt resmi vardı..

Bozkurt kafası bazı Üniversitelerin diplomalarına da konuldu.

Soyadı kanunundan sonra çok kişi bozkurt soyadını aldı..

Bakanlık yapan Kemalizmin teorisyeni Mahmut Esat Bozkurt'a "Bozkurt" ismini Atatürk taktı...

Küçük izcilere yavru kurt denilmeye başlandı..

Bozkurt cumhuriyette birlikte yaşamanın her alanına girdi..

Gazeteler Mustafa Kemal'den başbuğ diye sözediyordu..

İngiliz yazar Amstrong 1932 yılında yazdığı ve Mustafa Kemal'in hayatını anlatan kitaba Bozkurt ismini vermişti..

Nazım Hikmet Kuvai Milli destanında Atatürk'ü sarışın bir kurda benzetmişti..

*. *. *

İşte böyle bir ortamda Mustafa Kemal, Osmanlı'dan kalma bugün kullandığımız bayrağı değiştirmek istedi..

Amacı yeni Türk devletine ulusal kimlik kazandırmaktı..

Ay-yıldızlı bayrağın ilk bakışta Arap dünyasını akla getirdiğine inanıyordu..

Genelde Arap ülkelerinin bayraklarında hep hilal vardı..

Onun kafasındaki bayrak, Göktürklerin kullandığı turkuaz zemin üzerine profilden yeşil kurt kafası idi.

Bu düşüncesini yakın arkadaşlarıyla paylaştı..

İkna edememiş olacak ki, yürürlüğe koymadı..

Bunu yıllar sonra Celal Bayar ailesine açıklamıştı.