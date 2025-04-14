Atatürk’ün Burhaniye'ye gelişinin 91'inci yılı kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Burhaniye'ye gelişinin 91'inci yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen çelenk sunma töreni ve programla kutlandı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçeye gelişinin 91'inci yıl dönümü, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen programla kutlandı. Törene, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Garnizon Komutan Vekili İstihbarat Albay Serkan Ünal, Burhaniye Belediye Başkan Vekili Tarık Erdil, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcıları Ayten Tuna ve Tamer Midilli, Burhaniye İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Burhaniye İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ünal Bayhan, CHP Burhaniye İlçe Başkanı Aylin Yıldırım, Burhaniye Ak Parti İlçe Başkanı Selman Aktay, Burhaniye İyi Parti İlçe Başkanı İbrahim Yerel, Burhaniye Belediye Meclis Üyeleri, Burhaniye Kent Konseyi Başkanı Hasan Metin, Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, Burhaniye İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Aslan Alparslan ile ilçe protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Burhaniye Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulmasının ardından, program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Günün anlam ve önemine ilişkin yapılan konuşmaların ardından öğrenciler, şiirleriyle anlamlı güne vurgu yaptı. Program, öğrencilerin halk oyunları gösterisiyle sona erdi.