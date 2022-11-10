Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Kasım 1938’de gerçekleşen cenazesi sırasında gökten düğme yağdığı anlatılmaktadır. Peki, Atatürk’ün cenazesinde gökten düğme yağdı mı? Atatürk’ün cenazesinde neden gökten düğme yağdı? Cenazeye düğme atmak ne demek?

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938’de saat dokuzu beş geçe sonsuzluğa uğurlandı. Ulu Önderimizin ölümünden sonra düzenlenen cenazesi sırasında gökten düğme yağdığı anlatılmaktadır. Bu düğme hikayesi sıkça merak ediliyor.

Anlatılanlara göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yummasının ardından 19 Kasım günü gerçekleşen cenaze töreni sırasında gökten düğme yağdığı görülür. Atatürk’ün naaşının İstanbul’dan Ankara’ya götürüldüğü sırada Karaköy’den geçerken insan selinin arasından vatandaşlar kıyafetlerinde bulunan düğmeleri sökerek geçmekte olan naaşa doğru atar.

Sokaklarda çıt çıt düğme sesleri duyulurken gökten rengarenk düğmelerin düştüğü görülür. Pencerede gözü yaşlı insanlar giysilerinden söktükleri düğmeleri atmaktadır. Ve düğmelerin anlamı çok geçmeden anlaşılır: “Ben Senden Sonra Eksiğim…”

Giysiden sökülerek atılan düğmeler kişinin vefatına dair duyulan acı ve sonrasında yokluğunda olacak eksikliği simgelemektedir.