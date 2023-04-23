Atatürk’ün çocuklar hakkındaki düşünceleri neler? Atatürk’ün çocuklar için söylediği sözler…

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün kutlanıyor. Atatürk’ün çocuklar hakkındaki düşünceleri de arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Atatürk’ün çocuklar hakkındaki düşünceleri neler? Atatürk’ün çocuklar için söylediği sözler…

Atatürk’ün çocuklar hakkındaki düşünceleri neler? Atatürk’ün çocuklar için söylediği sözler…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuk için söylediği sözleri sizler için derledik. Peki, Atatürk’ün çocuklar hakkındaki düşünceleri neler? Atatürk’ün çocuklar için söylediği sözler…

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olması nedeniyle tüm yurtta 23 Nisan kutlanıyor. Atatürk’ün çocuklar hakkındaki düşünce ve diler getirdikleri sözleri sizler için derledik…

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ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLAR İÇİN SÖYLEDİĞİ SÖZLER

"Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır."

"Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız. Aynı zamanda onların temiz yüreklerinde; yurt, ulus, aile ve yurttaş sevgisiyle beraber doğruya, iyiye ve güzel şeylere karşı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalışılmalıdır."

"Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir."

"Gençler! Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız."

"Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir."

"Çocuklar her türlü ihmal ve istismardan korunmalı, Onlar her koşulda yetişkinlerden daha özel ele alınmalıdır."

"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

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