Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ev olan Selanik Atatürk Evi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kapsamlı bir restorasyondan geçti.

Restorasyonun tamamlanması ile ev, bugün ziyarete açılıyor.

BİNİ AŞKIN ESER GÖNDERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Müzesi, Edirne ve Kırşehir müzelerinin envanterine kayıtlı eserler Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı’nda titizlikle onarıldı. Toplamda 14 eser, bir Cumhurbaşkanlığı Mührü replikası, 50 demirbaş eşya ve 1005 kitap, 14 Ekim 2025’te diplomatik kargo yoluyla Selanik’e gönderildi.

Atatürk Evi, yenilenen sergileme düzeniyle ziyaretçilere artık bir Türk Evi atmosferi sunacak. Üç katlı yapının bodrumu ‘evin tarihçesi’, orta katı ‘etnografik sergi’, üst katı ise ‘Atatürk’ün Selanik yılları’ temasıyla kurgulandı.

"BİR NAR AĞACININ GÖLGESİNDE HATIRALAR YENİDEN CANLANIYOR"

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığınca, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ve çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik Atatürk Evi için hazırlanan video klibi paylaştı.

"Bir nar ağacının gölgesinde hatıralar yeniden canlanıyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te yeniden hayat bulan mirasının kapılarını bugün yeniden açıyoruz" ifadelerine yer veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şunları kaydetti:

"Selanik'in dar sokaklarından milletimizin hafızasına uzanan bu emaneti ruhuna uygun bir şekilde ve tüm hatırasını koruyarak restore ettik. Ali Rıza Efendi'nin diktiği ağacın hala gölgesini düşürdüğü bu atmosfer bir çocuğun kurduğu hayallerin, bir milletin yolunu nasıl aydınlattığını hissettirecek. TİKA başta olmak üzere, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan bu kıymetli mirası geleceğe taşıyan herkese teşekkür ediyorum."