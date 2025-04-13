Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 91'inci yılı coşkuyla kutlandı

Kaynak: ANKA
Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 91'inci yılı coşkuyla kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 91'inci yılı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Edremit Şehit Hamdi Bey Meydanı'nda, Atatürk'ün ilçeye gelişinin 91'inci yılı dolayısıyla bir tören gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunun ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Törene, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, 19. Komando Tugayı Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay İsmail İbiş, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Cumhuriyet Başsavcısı Medet Akcan, siyasi parti temsilcileri, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile daire müdürleri katıldı.

Törenin ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılında Edremit'i ziyaretinde konakladığı tarihi konağa geçti. Burada Ressam Birol Herk'e ait Atatürk portrelerinden oluşan resim sergisi ziyaret edildi.

Etkinlikte, Atatürk'ün sevdiği şarkılar çalınarak, Ulu Önder'in anıları yad edildi.

Atatürk'ün Edremit'e gelişinin 91'inci yılı coşkuyla kutlandı

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