Atatürk'ün Fenerbahçe'ye yaptığı yardım ortaya çıktı. Bakın kaç lira göndermiş

Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı, yerine dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mouriho ile anlaştı.

Başkanlık yarışında ilk olarak Aziz Yıldırım'ın ismini öne attığı Portekizli çalıştırıcıyla daha önce Ali Koç'un görüşme yaptığı ortaya çıkarken, resmi imzaların atılmasıyla Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında büyük sevinç yaşandı.

Fenerbahçe Kulübü; Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla Jose Mourinho'nun yıllık 10 milyon 500 bin Euro alacağını duyurdu. Bu rakamın dışında sözleşmede bonus maddelerinin de olduğu belirtildi.

Dünyada büyük ses getiren bu transfer gelişmesinin ardından ünlü tarih yazarı Murat Bardakçı ilginç bir yazı kaleme aldı. Habertürk.com'da yer alan köşesine Murat Bardakçı, Mourinho'ya ödenecek olan para üzerinden bizleri tam 92 yıl öncesine götürdü.

"Jose Mourinho’yu hoca olarak getiren Fenerbahçe, Portekizli teknik direktöre iki yıllık mukavele karşılığında bonus ve diğer haklar da dahil olmak üzere 24 milyon euro ödeyecekmiş" diyerek yazısına başlayan Murat Bardakçı, "Neredeeeen nereye?" ifadesini kullanıp, 5 Haziran 1932'de Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki ahşap binasında çıkan yangını hatırlattı. Bardakçı, kulübün bütün arşivi, bütün malzemeleri ile mobilyalarının küle döndüğünü, o sırada beş parasız olan Fenerbahçe'nin yeni bir bina inşa edebilmek için herkesten, öncelikle de zamanın Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'den maddi yardım talep ettiğini yazdı

O dönemin resmi belgesini yazısına ekleyen Murat Bardakçı, Mourinho’ya 24 milyon Euro ödeyecek olan Fenerbahçe’nin 1932’de Atatürk’ten 500 lira almasının öyküsünü şöyle anlattı:

"Hasan Rıza Soyak, 19 Haziran 1932’de yazdığı mektupta, Fenerbahçe’nin idarecilerini Mustafa Kemal’in bağışından haberdar ediyor ve şöyle diyor:

“Fenerbahçe Spor Kulübü İdare Heyeti’ne, Kadıköy,

Yeni kulüp binanızın inşasına yardım olmak üzere Reisicumhur Hazretleri’nin emirleriyle İş Bankasi’yle hey’et-i idare nâmına (500) beşyüz lira gönderilmiştir. Alındığının iş’ar buyurulmasını (bildirilmesini) rica ile hürmetlerimi takdim ederim efendim. H.R.”.

Hasan Rıza Bey’in, Fenerbahçe Kulübü’ne gönderdiği ve Mustafa Kemal’in kulübe 500 lira bağışladığını bildirdiği mektup (Cumhurbaşkanlığı Arşivi, 01014926-85).

Murat Bardakçı ayrıca bu paranın verilmesinden üç hafta sonra Bakanlar Kurulu Kararı ile önceden on sene müddetle Fenerbahçe’ye kiralanmış olan Kadıköy’deki İttihadspor Sahası takdir edilecek ve on taksitte alınacak bedel üzerinden Fenerbahçe Kulübü’ne verildiğini yazdı. Kararname’nin altında Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal’in, Başvekil İsmet Paşa’nın ve hükümet üyelerinin imzalarının bulunduğunu açıkladı.

Eski adı “İttihadspor Sahası” olan bugünkü Şükrü Saracoğlu Stadı’nın Fenerbahçe’ye on taksitle satılması konusundaki Bakanlar Kurulu Kararı (Cumhuriyet Arşivi, 30-18-1-2/30-52-1).

Murat Bardakçı yazısını, "Sadece Fenerbahçe için değil, diğer büyük futbol kulüplerimiz için “Neredeeeen nereye?” demekte zannedersem hiç de haksız değilim!" diye bitirdi.