Atatürk’ün fotoğrafını yakan öğrenciler beraat etti

İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame sonucunda, öğrenciler hakkında 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçundan ceza istenmişti. Ancak İncesu Asliye Ceza Mahkemesi, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle öğrencilerin beraatine karar verdi.

Geçen yıl kasım ayında kapalı oturumda görülen davanın son duruşmasında sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Mahkemede sözleri sorulan sanıklar, Atatürk'ün fotoğrafını yerde gördüklerini ve bu durumu istemedikleri için yakmış olduklarını belirtti. Mahkeme hakimi, yapılan eylemin 'Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret' suçunu oluşturmadığına karar vererek 4 öğrencinin beraatine hükmetti.

Sanıklar, ilk kez hakim karşısına çıktıkları davanın ardından adli kontrol tedbiri ile tahliye edilmişti.