Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okumak suç sayıldı! 'Bunu da gördük'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okumak suç sayıldı! 'Bunu da gördük'

Gazeteci Timur Soykan sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Gazeteci Timur Soykan sosyal medya hesabında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yaşanan bir olayı ele aldı.

Davutpaşa kampüsünde gençlerin Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuduklarını hatırlatan Soykan yaşananları şöyle anlattı:

Bunu da gördük. Üniversitede Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okumak suç sayıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasından sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde de gençler eylemler yaptı.

200 öğrenci, kampüsteki Espressolab şubesi önünde Boykot Kafe açıp ikram standı kurdu. Afişler hazırladılar, şarkılar söyleyip oyunlar oynadılar.

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Bu nedenle üniversite, öğrenciler hakkında soruşturma açtı. Soruşturma açılan YTÜ Gemi Mühendisliği öğrencisine gönderilen evrakta aynen şöyle deniliyor:

"Kendilerine yapılan ikaz ve uyarıları dikkate almayan öğrenci grubu ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ'ni okuyarak, müzik ve eğlence eşliğinde ücretsiz dağıtılan yiyecek ve içecek ikramında bulunmuştur." Ne kadar büyük bir suç değil mi...

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