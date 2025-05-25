Atatürk'ün Havza'ya gelişinin 106. yıl dönümü kutlandı

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da çıktığı Samsun'dan sonra ikinci durağı olan Havza'ya gelişinin 106. yıl dönümü kutlandı.

İlçedeki kutlamalar, Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Çelenk sunma töreninin ardından İlçe Stadı'ndaki kutlama programına geçildi. Buradaki programda, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında TCG Anadolu gemisi ile İstanbul'dan Samsun'a, oradan da Havza'ya getirilen bayrak gençler tarafından Havzalı gençlere teslim edildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat, Havza'nın Milli Mücadele'deki rolüne işaret ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 25 Mayıs 1919'da Havza'ya gelmiş ve Kurtuluş Savaşı hazırlıkları burada başlamıştır. Yurdun işgali ilk kez Havza'da düzenlenen mitinglerde protesto edilmiştir. Türk Kurtuluş Savaşı sürecinin başlangıcı sayabileceğimiz bu tarihi, bugün burada bir kere daha şanla, şerefle, gururla anıyoruz ve kutluyoruz" diye konuştu.

Belediye Başkanı Murat İkiz de "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçemize gelişlerinin 106. yılını heyecanla kutlamaktayız. Atalarımızdan miras kalan şehit kanlarıyla sulanan bu topraklarda birlik ve beraberliğimizin teminatı olacağız. 106 yıl önce bugün Samsun'da yakılan özgürlük ateşi Havza'da alevlenmiştir" diye konuştu.

Daha sonra tekvando, halk oyunları, paramotor ve güreş gösterileri ile şiirlerin okunmasının ardından tören geçişi yapıldı.

Tören sonrası Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Teğmen Feride Paşayiğit, Kosova Mamuşa Belediye Başkanı Abdulhadi Krasniç, protokol üyeleri, vatandaşlar ile gençler, Gazi Mustafa Kemal'in ilçede kaldığı sürede kullandığı ev olan ve müzeye dönüştürülen Havza Atatürk Evi'ni ziyaret etti.