Atatürk’ün Kalecik’e gelişinin 100. yılı coşkuyla kutlandı

Cumhuriyet Meydanı’nda Kalecik Belediyesi ve Kalecik Kültür Derneği tarafından çelenk sunumuyla başlayan program, Atatürk Evi’ne kortej yürüyüşüyle devam etti.

Atatürk Evi’ndeki anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını yapan Kalecik Kültür Derneği Başkanı Utku Hatipoğlu, “Kalecik’in tarihindeki bu anlamlı günü gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir” dedi.

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, “Atatürk’ün gösterdiği yolda, ilke ve inkılapları ışığında Kalecik’i geleceğe taşımaya devam edeceğiz" diye konuştu. Kalecik Kaymakamı Melih Aydoğan ise “Bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde nice yüzyıllar kutlamayı diliyorum” diyerek katılımcılara teşekkür etti.

100. Yıl Atatürk Koşusu’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi

Törende, Ankara Kulübü Derneği Seymenlerinin gösterisi büyük beğeni topladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından hazırlanan jimnastik, okçuluk ve capoeira gösterileri de izleyenlerden alkış aldı. Kutlama programı kapsamında düzenlenen 100. Yıl Atatürk Koşusu’nda dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Günün sonunda, Atatürk’ün kültür ve sanata verdiği önemin bir yansıması olarak hazırlanan 100. Yıl Atatürk Sergisi açıldı.