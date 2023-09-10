Atatürk'ün kızlarının Avrupa Şampiyonluğu sonrası söylediği şarkı yeniden gündem oldu

Editör: Fatma Demirkaya
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı devirip şampiyon oldu.
Bu şampiyonluk uzun süre gündemden düşmezken, bu tarihi başarı doyasıya kutlandı.
Avrupa Şampiyonluğu sonrası, Atatürk'ün kızları Filenin Sultanları'nın söylediği şarkı yeniden gündem oldu.
Tarkan'ın A Milli Kadın Voleybol Takımı için yazdığı şarkıyı söyleyen Sultanlar'ın videosu binlerce beğeni aldı.
Videoda Eda Erdem, Melissa Vargas, Hande Baladın, Simge Aköz, İlkin Aydın ve Elif Şahin'in olduğu görülüyor.
Filenin Sultanları'nın söylediği şarkının sözleri şu şekilde;
Bu coşku bizi
Koşturur zaferlere
Bu mutluluk hepimizi
Alır taşır göklere
Sizinle tüm ülke
Bir olduk birlik olduk
Bastır haydi Türkiye
Biz bu yola aşk koyduk
Yakala sayılarınla
Yine galibiyeti
Manşetlerle sen bi başkasın inan ki
Yakala sayılarınla
Yine galibiyeti
Smaçlarınla yer sallanıyor sanki
Biz o şahane maçlara...
O ay o hilal bayrağa
O ay yıldızlı formaya
Bak - bak – bak - bak doyamadık!
Kalplerimiz dört nala
Siz çıkınca sahaya
Biz bu büyük sevdaya
Hep bir – lik – te doyamadık!
Yakala sayılarınla
Yine galibiyeti
Manşetlerle sen bi başkasın inan ki
Yakala sayılarınla
Yine galibiyeti
Smaçlarınla yer sallanıyor sanki
Biz o şahane maçlara...
O ay o hilal bayrağa
O ay yıldızlı formaya
Bak - bak – bak - bak doyamadık!
Kalplerimiz dört nala
Siz çıkınca sahaya
Biz bu büyük sevdaya
Hep bir – lik – te doyamadık!
Hep bir – lik – te
Milli Takım!