Atatürk'ün kızlarının Avrupa Şampiyonluğu sonrası söylediği şarkı yeniden gündem oldu

Editör: Fatma Demirkaya

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda Sırbistan'ı devirip şampiyon oldu.

Bu şampiyonluk uzun süre gündemden düşmezken, bu tarihi başarı doyasıya kutlandı.

Avrupa Şampiyonluğu sonrası, Atatürk'ün kızları Filenin Sultanları'nın söylediği şarkı yeniden gündem oldu.

Tarkan'ın A Milli Kadın Voleybol Takımı için yazdığı şarkıyı söyleyen Sultanlar'ın videosu binlerce beğeni aldı.

Videoda Eda Erdem, Melissa Vargas, Hande Baladın, Simge Aköz, İlkin Aydın ve Elif Şahin'in olduğu görülüyor.

Filenin Sultanları'nın söylediği şarkının sözleri şu şekilde;

Bu coşku bizi

Koşturur zaferlere

Bu mutluluk hepimizi

Alır taşır göklere

Sizinle tüm ülke

Bir olduk birlik olduk

Bastır haydi Türkiye

Biz bu yola aşk koyduk

Yakala sayılarınla

Yine galibiyeti

Manşetlerle sen bi başkasın inan ki

Yakala sayılarınla

Yine galibiyeti

Smaçlarınla yer sallanıyor sanki

Biz o şahane maçlara...

O ay o hilal bayrağa

O ay yıldızlı formaya

Bak - bak – bak - bak doyamadık!

Kalplerimiz dört nala

Siz çıkınca sahaya

Biz bu büyük sevdaya

Hep bir – lik – te doyamadık!

Yakala sayılarınla

Yine galibiyeti

Manşetlerle sen bi başkasın inan ki

Yakala sayılarınla

Yine galibiyeti

Smaçlarınla yer sallanıyor sanki

Biz o şahane maçlara...

O ay o hilal bayrağa

O ay yıldızlı formaya

Bak - bak – bak - bak doyamadık!

Kalplerimiz dört nala

Siz çıkınca sahaya

Biz bu büyük sevdaya

Hep bir – lik – te doyamadık!

Hep bir – lik – te

Milli Takım!