Atatürk’ün Kocatepe’ye çıkışını yapay zeka ile canlandırdılar

Kurtuluş Savaşı’nın en önemli dönüm noktalarından biri olan Büyük Taarruz 30 Ağustos 1922’de zafere ulaştı. İşgal kuvvetlerine karşı kazanılan büyük zafer ile birlikte Türk ordusu 9 Eylül’de İzmir’e girerek Yunan işgal kuvvetlerini tamamen püskürttü.

Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’ün en ikonik görüntülerinden biri Büyük Taarruz öncesi Afyon Kocatepe’de çekildi. Atatürk’ün Kocatepe’ye çıktığı anlar yapay zeka ile yeniden düzenlenerek hareketli hale getirildi. Teginart adlı sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde Atatürk’ün Kocatepe’de yürüdüğü anlar canlandırıldı.

Görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.