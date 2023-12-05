Atatürk'ün meşhur fotoğrafındaki öğrenci kız ölmeden önce Atatürk hakkında ne dedi?

Atatürk’ün bir sınıf içerisinde çekildiği meşhur fotoğraftaki kız tam 3 yıl önce aramızdan ayrıldı. Resimdeki meşhur kız Remziye Tatlı ölmeden önce Atatürk hakkında neler söyledi?

KAYNAK: Haber Merkezi
Atatürk'ün meşhur fotoğrafındaki öğrenci kız ölmeden önce Atatürk hakkında ne dedi?

Atatürk’ün çok bilinen ve sevilen fotoğraflarından birisi olan, sınıf ziyareti fotoğrafında Ulu önder ile aynı karede yer alan Remziye Tatlı bundan tam 3 yıl önce vefat etti.

Vefat etmeden önce kendisine o meşhur fotoğrafın hikâyesi sorulan Tatlı, o günü şu şekilde anlatmıştı: “Müdüre hanım bir anda, ‘Çocuklar Atatürk geldi, şu an sizin sınıfa doğru yürüyor’ dedi. Bir gürültü koptu. Herkes çok heyecanlandı ve Atamız içeri girdi. İlk sözünü hiç unutmuyorum.

Hepimiz ayağa kalktık. ‘Oturun geleceğin kültürlü anneleri’ diye bize seslendi. Cümleye bakar mısınız. Biz de o sözün üzerine sıralarımıza oturduk”

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