Atatürk’ün mirası AVM oluyor

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Karakusunlar Mahallesi'nde yer alan ve hazineye ait olan AOÇ içindeki Çiğdem Ormanı olarak bilinen Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi, 2023 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile özelleştirme kapsamına alınmıştı.

103 BİN 864 METREKARELİK ALAN

Sözcü'nün haberine göre, 103 bin 864 metrekarelik ağaçlarla kaplı arazi için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından plan değişikliği yapılmıştı. Dışişleri Bakanlığı arşiv binasının bitişiğinde bulunan araziye ticaret ve konut, özel sosyal tesis alanı ve rekreasyon fonksiyonları verildi.

BAKANLIĞA YENİ BİNA YAPILACAK

Konut ve AVM gibi ticari birimlerin yüksekliği 12 kat olarak belirlendi. Plan değişikliğine askı süresinde yapılan itirazlar reddedilerek, 9 Ağustos 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 3 Eylül tarihli Resmi Gazete'de özelleştirilen araziyi satışa çıkardığını duyurdu. İhalede son teklif verme tarihi 25 Eylül olarak belirlendi. Geçici teminat bedeli ise 100 milyon TL olarak açıklandı. Arazinin satışından elde edilecek gelirle Dışişleri Bakanlığı'na yeni hizmet binaları yapılacak.

12 KATLI BİNALAR DİKİLECEK

Taşınmazı konut yapımına açan plan değişikliği notlarında, “Ticaret-konut alanlarında mevcut ağaçlar korunarak hazırlanacak peyzaj projesine göre uygulama yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.