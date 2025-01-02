Atatürk'ün mirasını AKP bitirecek. Ölümcül darbe hazır. Devreye sokulan plan takır takır işliyor

Düzenleme: Kaynak: Birgün Gazetesi

Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, "İstikbal Göklerdedir" ilkesiyle kurulan ancak şu an AKP’li kayyumların yönettiği Türk Hava Kurumu, şimdi de yangın söndürme uçaklarını satma kararı aldı. Böylece THK bir tabela kurumuna dönüşecek.

16 Şubat 2025'te 100'üncü yılını kutlayacak olan Türk Hava Kurumu Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, "İstikbal Göklerdedir" ilkesiyle kuruldu. Köklü kuruluş, genç nesillere havacılık tutkusunu aşılamak ve havacılığın farklı alanlarında ilerleme sağlamak amacıyla yola çıktı.

AKP’li kayyumların yönettiği Türk Hava Kurumu, ambulans helikopterlerden sonra şimdi de yangın söndürme uçaklarını satma kararı aldı. Böylece en büyük işi elinden alınan THK bir tabela kurumuna dönüşecek.

6.jpg

UÇMAZ VE HURDA DENİLEN UÇAKLAR YANGIN SÖNDÜRDÜ

2021 yılında İzmir ve çevresinde meydana gelen orman yangınında, Türk Hava Kurumu'nun uçakları müdahale etmemişti. Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söz konusu yangın söndürme uçaklarının "hurda" olduğunu iddia ederek, yangına müdahale için gönderilmediklerini açıklamıştı.

5.webp

Bekir Pakdemirli'nin bu sözü söylemesinden 3 yıl sonra Muğla’da haziran ayında çıkan orman yangınında THK’nin ‘Uçmaz’ ve Hurda’ denilen uçaklarının anında müdahale ettiği görüldü. Orman yangınlarını 'Ateş Kuşları' adı verilen ve 5'er ton su alma kapasitesine sahip THK uçakları başarıyla müdahale ederek söndürmüştü.

4.jpg

Türk Hava Kurumu'nu (THK) AKP döneminde birçok gelir kaynağını kaybetti. Kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları ile borç batağına sürüklendi. 2019'da kuruma kayyum atandı ve bu süreçte kurumun çeşitli varlıkları satılmaya başlandı.

FİYATI 4 İLA 6 MİLYON DOLAR

Kayyum heyeti, sekiz CL-215 yangın söndürme uçağının satışı için mahkemeye başvurdu. Bu uçaklar, bir dönem "hurda" olarak nitelendirilmiş, ancak halkın tepkisiyle yeniden kullanılmaya başlanmıştı. Uçakların değeri 4-6 milyon dolar arasında değişiyor.

Canadair tarafından üretilen bu amfibik uçaklar hem suya hem de karaya iniş yapabiliyor. Üretimi durduğundan, benzer uçaklar için sipariş süresi 8-10 yılı bulabiliyor.

3.jpg

THK'nin yaklaşık bin 300 gayrimenkulu ve çok sayıda hava aracı var. Kurumun arazileri, havaalanları, otelleri ve iş merkezleri de satış listesinde.

KURBAN DERİSİ GELİRİ ARTIK CEMAATLERİN

2013'te yapılan düzenlemeyle THK'nin kurban derisi toplama tekelinden çıkarılması, kurumun milyonlarca liralık gelir kaybına uğramasına neden oldu. Bu gelirler artık cemaat ve tarikatlara akıyor.


2021'deki büyük orman yangınlarında THK'nin uçaklarının kullanılmaması büyük tepki çekmişti. Daha sonra THK'nin pilotları, uçakların kullanılabilirliğini savunmuştu.

ucak.jpg

THK, 100 milyon avroya aldığı ambulans helikopterleri 21 milyon dolara satma kararı aldı. Bu, kurumun sağlık hizmetlerindeki rolünü de zayıflattı.

THK'nin İstanbul Laleli'deki en değerli gayrimenkulu olan Tayyare Apartmanları'nın Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi planlanıyor. Bu otelin değeri 10 milyar TL'nin üzerinde.

Son Haberler
Şenol Güneş, Samsunspor maçı 11’ini netleştiriyor. 4 oyuncu kadroda yok
Şenol Güneş, Samsunspor maçı 11’ini netleştiriyor. 4 oyuncu kadroda yok
Mourinho oyunculara nefes aldırmıyor. İzinleri kaldırdı
Mourinho oyunculara nefes aldırmıyor. İzinleri kaldırdı
Kağıthane’de hırsız dayak yediği kişilerden şikâyetçi oldu
Kağıthane’de hırsız dayak yediği kişilerden şikâyetçi oldu
Mersin’de sahte içki operasyonu: 3 kişi yakalandı
Mersin’de sahte içki operasyonu: 3 kişi yakalandı
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş: Bakan Göktaş’ın kendi kurumunun rakamlarından haberi yok
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş: Bakan Göktaş’ın kendi kurumunun rakamlarından haberi yok