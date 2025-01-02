Atatürk'ün mirasını AKP bitirecek. Ölümcül darbe hazır. Devreye sokulan plan takır takır işliyor

16 Şubat 2025'te 100'üncü yılını kutlayacak olan Türk Hava Kurumu Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, "İstikbal Göklerdedir" ilkesiyle kuruldu. Köklü kuruluş, genç nesillere havacılık tutkusunu aşılamak ve havacılığın farklı alanlarında ilerleme sağlamak amacıyla yola çıktı.

AKP’li kayyumların yönettiği Türk Hava Kurumu, ambulans helikopterlerden sonra şimdi de yangın söndürme uçaklarını satma kararı aldı. Böylece en büyük işi elinden alınan THK bir tabela kurumuna dönüşecek.

UÇMAZ VE HURDA DENİLEN UÇAKLAR YANGIN SÖNDÜRDÜ

2021 yılında İzmir ve çevresinde meydana gelen orman yangınında, Türk Hava Kurumu'nun uçakları müdahale etmemişti. Dönemin Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, söz konusu yangın söndürme uçaklarının "hurda" olduğunu iddia ederek, yangına müdahale için gönderilmediklerini açıklamıştı.

Bekir Pakdemirli'nin bu sözü söylemesinden 3 yıl sonra Muğla’da haziran ayında çıkan orman yangınında THK’nin ‘Uçmaz’ ve Hurda’ denilen uçaklarının anında müdahale ettiği görüldü. Orman yangınlarını 'Ateş Kuşları' adı verilen ve 5'er ton su alma kapasitesine sahip THK uçakları başarıyla müdahale ederek söndürmüştü.

Türk Hava Kurumu'nu (THK) AKP döneminde birçok gelir kaynağını kaybetti. Kötü yönetim ve yolsuzluk iddiaları ile borç batağına sürüklendi. 2019'da kuruma kayyum atandı ve bu süreçte kurumun çeşitli varlıkları satılmaya başlandı.

FİYATI 4 İLA 6 MİLYON DOLAR

Kayyum heyeti, sekiz CL-215 yangın söndürme uçağının satışı için mahkemeye başvurdu. Bu uçaklar, bir dönem "hurda" olarak nitelendirilmiş, ancak halkın tepkisiyle yeniden kullanılmaya başlanmıştı. Uçakların değeri 4-6 milyon dolar arasında değişiyor.

Canadair tarafından üretilen bu amfibik uçaklar hem suya hem de karaya iniş yapabiliyor. Üretimi durduğundan, benzer uçaklar için sipariş süresi 8-10 yılı bulabiliyor.

THK'nin yaklaşık bin 300 gayrimenkulu ve çok sayıda hava aracı var. Kurumun arazileri, havaalanları, otelleri ve iş merkezleri de satış listesinde.

KURBAN DERİSİ GELİRİ ARTIK CEMAATLERİN

2013'te yapılan düzenlemeyle THK'nin kurban derisi toplama tekelinden çıkarılması, kurumun milyonlarca liralık gelir kaybına uğramasına neden oldu. Bu gelirler artık cemaat ve tarikatlara akıyor.



2021'deki büyük orman yangınlarında THK'nin uçaklarının kullanılmaması büyük tepki çekmişti. Daha sonra THK'nin pilotları, uçakların kullanılabilirliğini savunmuştu.

THK, 100 milyon avroya aldığı ambulans helikopterleri 21 milyon dolara satma kararı aldı. Bu, kurumun sağlık hizmetlerindeki rolünü de zayıflattı.

THK'nin İstanbul Laleli'deki en değerli gayrimenkulu olan Tayyare Apartmanları'nın Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesi planlanıyor. Bu otelin değeri 10 milyar TL'nin üzerinde.