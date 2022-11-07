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  • 'Yargı' dizisinde yayınlanan 10 Kasım sahnesi büyük ses getirdi. Sosyal medyadan övgü yorumları yağdı

'Yargı' dizisinde yayınlanan 10 Kasım sahnesi büyük ses getirdi. Sosyal medyadan övgü yorumları yağdı

Yargı'nın 6 Kasım akşamı ekrana gelen bölümünde; Atatürk'ün 84'üncü ölüm yıl dönümü unutulmadı. Adliye koridorlarında yankılanan siren sesinin ardından herkes saygı duruşuna geçti.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 10:41
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Atatürk'ün ölümünün (+'üncü yılı Yargı dizisinde unutulmadı. Sosyal medyadan beğeni yorumları yağdı

'Yargı' dizisinde yayınlanan 10 Kasım sahnesi büyük ses getirdi. Sosyal medyadan övgü yorumları yağdı
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Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Cezmi Baskın, Mehmet Yılmaz Ak, Zeyno Eracar, Uğur Aslan ve Şükran Ovalı'yı kadrosunda buluşturan Yargı heyecan dolu bir bölümle ekranlara geldi. Dizideki '10 Kasım' sahnesi ile sosyal medyayı salladı. İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım, Yargı dizisi tarafından unutulmadı. 6 Kasım'da yayınlanan dizi 10 Kasım sabahını canlandırdı.

Adliyede geçen sahnede siren seslerinin duyulmasıyla birlikte herkes bir dakikalık saygı duruşuna geçti 10 Kasım'ın unutulmadığı anlar sosyal medyada da büyük ses getirdi.

İşte yapılan yorumlardan bazıları:

 * Kalbimi bıraktım bu sahneye #Yargı
 * Yargı çok güzel bir 10Kasım sahnesi yaptı. Tüm oyuncuların 1 dakika boyunca saygı duruşunda durmaları   çok şıktı. Helal olsun tüm ekibe. Hem duygulandık hem de gururlandık
* Sahnenin güzelliği der susarım #Yargı
* Yas günümüze 4 gün kalmışken yapılan bu siren sesi, saygı duruşu ve Ata'mız... Harika bir detaysın Yargı

* Size bir kere daha kocaman teşekkürler #yargı
* Tüyler diken, yazan ellerine sağlık Sema Ergenekon
* 10 KASIM ancak bu kadar güzel anılabilirdi. Tebrikler #yargı
* Çok özel ve çok güzel bir dizisisin… Tüylerim diken diken oldu. Çok duygulandım aynı zamanda da gururlandım #yargı

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Çok güzel bir sahne.
7.11.2022 11:00
Mustafa Kemal Atatürk'ü unutmayacağız, unutturmayacağız.  
 
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