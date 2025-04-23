Atatürk'ün sesiyle hazırlandı! Mansur Yavaş'ın 23 Nisan paylaşımına beğeni yağdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, Atatürk’ün yapay zeka ile oluşturulmuş konuşmasını kullandığı 23 Nisan mesajı büyük beğeni topladı.

Mansur Yavaş’tan mesajında "105 yıl önce Ankara’da yanan bağımsızlık meşalesi, bugün hâlâ yolumuzu aydınlatıyor" dedi.

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Mansur Yavaş'ın paylaştığı Atatürk'ün konuşmalarının kendi sesinden yansıtıldığı videolu paylaşımı dakikalar için büyük beğeni topladı. Mansur Yavaş Atatürk videosunu "105 yıl önce Ankara’da yanan bağımsızlık meşalesi, bugün hâlâ yolumuzu aydınlatıyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" ifadeleri ile paylaştı.

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