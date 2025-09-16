Atatürk'ün Sinop'a gelişinin 97'nci yılı kutlandı

İskele Meydanı'nda gerçekleşen tören halk oyunları gösterisi ile başladı. Daha sonra meydanda toplanan vatandaşlar ve devlet erkanı, Atatürk'ün Sinop'a gelişini simgeleyen ve Türk bayraklarıyla donatılan tekneyi karşıladı. 97 yıl önce Atatürk'ün kente gelişi sırasında çekilen fotoğrafı ve Türk bayrağını taşıyan öğrenciler tekneden inerek protokolü selamladı. Tekneden inen öğrenciler tarafından Türk bayrağı, Sinop Valisi Mustafa Özarslan'a teslim edildi. Vali Özarslan öğrencilerin verdiği Türk bayrağını öperek, öğrencilere teşekkür etti. Vali Özarslan, Sinop Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Karaduman ve beraberindeki heyet daha sonra kortej eşliğinde Atatürk'ün kente geldiğinde yürüdüğü yoldan geçerek Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı. Protokol üyeleri, yürüyüş boyunca vatandaşları selamladı. Vatandaşlar da yürüyüşe katılanlara alkışlarıyla eşlik etti.