Atatürk'ün Türk gençlerine okuması için tavsiye ettiği 5 kitap

Yaşamı boyunca okumayı ve okutmayı çok seven Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 57 yıl boyunca tam 3 bin 997 kitap okuduğu biliniyor.

Öğrenmeye ve kendini yenilemeye çok açık olan Atamız, okumanın yanı sıra başkalarına bir şeyler öğretmeyi çok sevdiği için 9 kitap yazarak Türk halkına hediye etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, kitap okumayı çok seven, üretken ve bir o kadar da öğretmeyi seven bir liderdi. Gençlere hediye ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak Atatürk'ün Türk gençliğine okumasını tavsiye ettiği kitapları derledik!

1. BEYAZ ZAMBAKLAR ÜLKESİNDE



Yazarın Finlandiya seyahatlerindeki notlardan oluşan eser, 1800'lerin sonunda Finlandiya halkının içinde bulunduğu durumdan kurtulması için Johan Vilhelm Snellman başta olmak üzere ülkedeki bir avuç aydının verdiği olağanüstü mücadeleyi anlatıyor.

2. TOPLUM SÖZLEŞMESİ



Özellikle Fransa'da siyasi reformlara veya devrimlere ilham vermeye yardımcı olan kitap, hükümdarların ilahi olarak yasama yetkisine sahip oldukları fikrine karşı çıktı. Rousseau eserinde yalnızca egemen olan halkın bu mutlak güce sahip olduğunu savunuyordu.

3. ÇALIKUŞU

İstanbul’da köklü bir ailenin, çocuk ruhlu kızı Feride, çok sevdiği nişanlısı Kamran tarafından ihanete uğraması nedeniyle öğretmenlik mesleğine dört elle sarılır. Feride’nin idealist bir öğretmen imajı çizerek, Anadolu’da şehir şehir dolaşır. Çalıkuşu romanı, duygusal bir temaya sahip olmakla birlikte, o dönemin sorunlarına da eleştirel bakış açısı katmaktadır. Türkiye’deki modern dönemin düzenine geçişi özendiren bir roman kabul edilir.

4. TÜRKÇÜLÜĞÜN ESASLARI



Türk milliyetçiliğinin tüm fikir ve tekliflerini bir sistem bütünlüğü içinde ortaya koyan bir eser. Atatürk'ün de büyük ölçüde etkilendiği kitap, yaptığı devrimler ve kurduğu Türkiye'nin perde arkasındaki fikirsel güçlerden birisidir.

5. BELLETEN DERGİSİ-TÜRK TARİH KURUMU



Türk Tarih Kurumu tarafından, 1937'den bu yana dört ayda bir Türkçe olarak yayımlanmakta olan bir dergidir. Günümüzde de tarih ve arkeoloji konulu makalelerle yayınlanıyor. Belleten ismi 1937 yılında Atatürk tarafından bizzat verilmiştir.