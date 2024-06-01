Atatürk'ün ve bilimin kısıtlandığı yeni müfredatı onaylayanların hepsi imam hatipli çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 26 Nisan'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı yeni müfredat taslağını onayladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından onaylanan bu yeni müfredat, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıfta kademeli olarak uygulanmaya başlayacak. Bir sonraki eğitim döneminde ise bu uygulamaya 2, 6 ve 10. sınıflar da eklenecek.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yeni müfredat taslağı, 1 milyon 662 bin 780 kez görüntülendi ve eğitim paydaşlarından 67 bin 284 görüş ve öneri aldı. Öte yandan bu taslak, çeşitli kesimlerin sert eleştirileriyle karşı karşıya geldi.
Bakan Tekin, TBMM’de gerçekleştirilen AKP Grup Toplantısı öncesi bir gazetecinin, eğitim sendikalarının eleştirilerini hatırlatması üzerine "Kendilerine okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum" yanıtını verdi.
HEPSİ İMAM HATİPLİ
Yeni müfredatın eleştirilmesinin yanında en çok tartışılan konulardan bir tanesi de müfredatı onaylayan Talim Terbiye Kurulu başkan ve üyeleri oldu.
TELE 1 canlı yayınından aktarılan bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanı Tekin gibi 2024-2025 eğitim yılında uygulamaya geçirilecek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni onaylayan ekip de imam okullarından mezun oldu.
Milli Eğitim Bakanlık bütçesinden yeni bir kararla 5.7 milyar ayrılan Türkiye Maarif Vakfı’nın da imam hatipliler tarafından yönetildiği ortaya çıktı.
TALİM VE TERBİYE KURULU NEDİR?
Talim ve Terbiye Kurulu, bir ülkenin eğitim politikalarını belirlemek, eğitim programlarını geliştirmek ve eğitim sistemi üzerinde denetim sağlamakla görevli bir kurumdur. Bu kurullar genellikle Milli Eğitim Bakanlığı gibi merkezi eğitim otoritelerine bağlı olarak çalışır.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
Talim ve Terbiye Kurulları, eğitim politikalarının oluşturulmasından müfredatların hazırlanmasına, sınav düzenlemelerinden öğretmenlerin mesleki gelişimine kadar geniş bir yelpazede önemli kararlar alır. Aynı zamanda eğitim materyallerinin değerlendirilmesi ve ders kitaplarının onaylanması gibi görevler de bu kurulların sorumluluğundadır.
KURUL ÜYELERİ
Kurul, eğitim uzmanları, akademisyenler, öğretmenler, veliler ve diğer eğitim paydaşlarından oluşan bir heyet tarafından yönetilir. Bu geniş katılımlı yapı, farklı bakış açılarını ve uzmanlıkları bir araya getirerek eğitim sisteminin kalitesini artırmayı amaçlar.
Talim ve Terbiye Kurulu, eğitim sistemi ile ilgili birçok kritik görevi yerine getirir. Bu görevler arasında:
- Kalite ve Eşitlik İlkesine Dayalı Eğitim Geliştirme: Milli eğitimin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, eğitim sisteminin kalitesini, eşitliğini ve etkililiğini artırmak için çalışmalar yürütmek.
- Müfredat ve Eğitim Materyali Hazırlığı: Eğitim ve öğretim programlarının milli, bilimsel, toplumsal ve evrensel değerlere uygunluğunu sağlamak için politika ve stratejiler geliştirmek.
- Araştırma ve İşbirliği: Eğitim programları, ders kitapları ve öğretmen kılavuz kitaplarının hazırlanmasında üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kamu/özel kurumlarla işbirliği yapmak.
- Denetim ve Değerlendirme: Eğitim sisteminin hedeflere ulaşıp ulaşmadığını belirlemek için izleme ve değerlendirme raporlarını analiz etmek.
- Uluslararası Gelişmeleri Takip: Yurt içi ve yurt dışı eğitim hareketlerini, uluslararası gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek.
- Eğitim Araştırmaları: Eğitimle ilgili özel ihtisas gerektiren alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek.
- Mevzuat Hazırlama: Eğitim alanıyla ilgili mevzuatı hazırlamak ve ilgili birimlerin görüşünü alarak onaya sunmak.
- Öğretmen Atama ve Eğitim Programları: Öğretmenliğe atanacakların mezun olacakları yüksek öğretim programlarının belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak.
- Okuma Kültürünü Geliştirme: Okuma kültürünün gelişmesine yönelik politikalar ve stratejiler belirlemek ve uygulamak.
- Kütüphane Standartları: Okullarda kütüphane açma, geliştirme ve zenginleştirme standartlarını belirlemek.