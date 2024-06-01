Atatürk'ün ve bilimin kısıtlandığı yeni müfredatı onaylayanların hepsi imam hatipli çıktı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 26 Nisan'da "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adlı yeni müfredat taslağını onayladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından onaylanan bu yeni müfredat, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminde okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıfta kademeli olarak uygulanmaya başlayacak. Bir sonraki eğitim döneminde ise bu uygulamaya 2, 6 ve 10. sınıflar da eklenecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, yeni müfredat taslağı, 1 milyon 662 bin 780 kez görüntülendi ve eğitim paydaşlarından 67 bin 284 görüş ve öneri aldı. Öte yandan bu taslak, çeşitli kesimlerin sert eleştirileriyle karşı karşıya geldi.

Bakan Tekin, TBMM’de gerçekleştirilen AKP Grup Toplantısı öncesi bir gazetecinin, eğitim sendikalarının eleştirilerini hatırlatması üzerine "Kendilerine okuyarak eleştirmelerini tavsiye ediyorum" yanıtını verdi.

HEPSİ İMAM HATİPLİ

Yeni müfredatın eleştirilmesinin yanında en çok tartışılan konulardan bir tanesi de müfredatı onaylayan Talim Terbiye Kurulu başkan ve üyeleri oldu.

TELE 1 canlı yayınından aktarılan bilgilere göre, Milli Eğitim Bakanı Tekin gibi 2024-2025 eğitim yılında uygulamaya geçirilecek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ni onaylayan ekip de imam okullarından mezun oldu.

Milli Eğitim Bakanlık bütçesinden yeni bir kararla 5.7 milyar ayrılan Türkiye Maarif Vakfı’nın da imam hatipliler tarafından yönetildiği ortaya çıktı.

TALİM VE TERBİYE KURULU NEDİR?

Talim ve Terbiye Kurulu, bir ülkenin eğitim politikalarını belirlemek, eğitim programlarını geliştirmek ve eğitim sistemi üzerinde denetim sağlamakla görevli bir kurumdur. Bu kurullar genellikle Milli Eğitim Bakanlığı gibi merkezi eğitim otoritelerine bağlı olarak çalışır.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Talim ve Terbiye Kurulları, eğitim politikalarının oluşturulmasından müfredatların hazırlanmasına, sınav düzenlemelerinden öğretmenlerin mesleki gelişimine kadar geniş bir yelpazede önemli kararlar alır. Aynı zamanda eğitim materyallerinin değerlendirilmesi ve ders kitaplarının onaylanması gibi görevler de bu kurulların sorumluluğundadır.

KURUL ÜYELERİ

Kurul, eğitim uzmanları, akademisyenler, öğretmenler, veliler ve diğer eğitim paydaşlarından oluşan bir heyet tarafından yönetilir. Bu geniş katılımlı yapı, farklı bakış açılarını ve uzmanlıkları bir araya getirerek eğitim sisteminin kalitesini artırmayı amaçlar.

Talim ve Terbiye Kurulu, eğitim sistemi ile ilgili birçok kritik görevi yerine getirir. Bu görevler arasında: