Ateş Boceği Baha Boduroğlu son yolculuğuna uğurlandı

“Gençlik Başımda Duman” albümünün en ünlü parçası "Ateş Böceğim" ile tanınan sanatçı Baha Boduroğlu, 20 Temmuz'da Bodrum'da hayatını kaybetmişti. Baha Boduroğlu için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Baha Boduroğlu'nun eski eşi Hamiyet Gök ile kızı Beste Boduroğlu, sanatçı arkadaşları Erol Evgin, Semiha Yankı, Metin Özülkü, Şanar Yurdatapan, Melike Demirağ, Çelik Erişçi ile yakınları katıldı.
Baha Boduroğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Mezarlığında toprağa verildi.