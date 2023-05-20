Ateş Kuşları 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları dizisinin 17. bölüm fragmanı yayınlandı. Sokak çocuklarını anlatan dizi Ateş Kuşları’nın 17. bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Ateş Kuşları 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Ateş Kuşları dizisinin fragman ve ön gösterimleri yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer aldı. Sokak çocuklarının konusunu anlatan duygu yüklü Ateş Kuşları dizisinin 17. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, sokak çocuklarını konu alıyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

ATEŞ KUŞLARI 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ateş Kuşları 26 Mayıs Cuma günü saat 20:00'da yeni bölümüyle ATV'de yayınlanacak.

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