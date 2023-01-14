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Ateş Kuşları 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Dün akşam ATV ekranlarında görücüye çıkan Ateş Kuşları dizisi, oyuncu kadrosu ve konusu ile çok konuşanlar arasında yer aldı. İlk bölümü dün akşam yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin gelecek bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 14:04
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Ateş Kuşları 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Ateş Kuşları 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?
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Ateş Kuşları dizisinin fragman ve ön gösterimleri yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında yer aldı. ATV ekranlarında Cuma akşamları saat 20.00’de ekrana gelecek olan Ateş Kuşları’nın konusu itibariyle dikkat çekiyor. Peki, Ateş Kuşları 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

ATEŞ KUŞLARI’NIN KONUSU NE?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, "sokak çocukları"nı konu alıyor.

2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara. Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarma hikayeleri.

ATEŞ KUŞLARI 2. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ateş Kuşları dizisinin 20 Ocak Cuma akşamı yayınlanacak ikinci bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeni bölümü 20 Ocak akşamı yayınlanacak dizinin fragmanına "Bu dünyada herkes var, biz yokuz. Sokak çocukları, yaşamaz, okula gidemez, evlenemez, hastaneye yatıp çocuk bile doğuramaz, ailemiz olamaz..." sözleri damga vurdu.

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