Ateş Kuşları dizisi yeni sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisinin 2. sezon fragmanı yayınlandı. Peki, Ateş Kuşları 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları 2. sezon ne zaman başlıyor?

ATEŞ KUŞLARI 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ateş Kuşları 21. bölümünde sezon finaline girerek ara vermişti. ATV’de yayınlanan Ateş Kuşları’nın 2. sezon fragmanı yayınlandı.

Yeni sezonun başlayacağı tarih henüz net değilken fragmanda ikinci sezona ilişkin görüntüler yer alıyor.

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır.