Ateş Kuşları 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları dizisinin 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ateş Kuşları 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Ateş Kuşları 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Sokak çocuklarını anlatan dizi Ateş Kuşları’nın 23. bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, sokak çocuklarını konu alıyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

ATEŞ KUŞLARI 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ateş Kuşları 15 Eylül Cuma günü saat 20:00'da yeni bölümüyle ATV'de yayınlanacak.

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ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır.

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