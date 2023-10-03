Ateş Kuşları 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları dizisinin 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ateş Kuşları 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Ateş Kuşları 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Sokak çocuklarını anlatan dizi Ateş Kuşları’nın 26. bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, sokak çocuklarını konu alıyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

ATEŞ KUŞLARI 26. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ateş Kuşları 6 Ekim Cuma günü saat 20:00'da yeni bölümüyle ATV'de yayınlanacak.

maxresdefault-4.jpg

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır.

Öne Çıkanlar
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Şansal Büyüka Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlikeyi açıkladı: Her maçta hakemi yenmek zorunda değil
Son Haberler
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı Gündem
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı Video
Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı boşandı
Eskişehir’de terör firarisi şahıs yakalandı Gündem
Eskişehir’de terör firarisi şahıs yakalandı
Çağla Şıkel'den Victoria's Secret İTİRAFI Magazin
Çağla Şıkel'den Victoria's Secret İTİRAFI
Ordu’da denizde dev hortum Gündem
Ordu’da denizde dev hortum
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı Gündem
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
Kerem Bürsin'den açıklama. Ekrana dönüyor mu? Magazin
Kerem Bürsin'den açıklama. Ekrana dönüyor mu?