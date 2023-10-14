Ateş Kuşları 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları dizisinin 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ateş Kuşları 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Ateş Kuşları 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Sokak çocuklarını anlatan dizi Ateş Kuşları’nın 28. bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, sokak çocuklarını konu alıyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

ATEŞ KUŞLARI 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ateş Kuşları 20 Ekim Cuma günü saat 20:00'da yeni bölümüyle ATV'de yayınlanacak.

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ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır.

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