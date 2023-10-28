Ateş Kuşları 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları dizisinin 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ateş Kuşları 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Ateş Kuşları 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Sokak çocuklarını anlatan dizi Ateş Kuşları’nın 29. bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, sokak çocuklarını konu alıyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

ATEŞ KUŞLARI 29. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ateş Kuşları 3 Kasım Cuma günü saat 20:00'da yeni bölümüyle ATV'de yayınlanacak.

maxresdefault-8.jpg

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır.

Öne Çıkanlar
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Son Haberler
Cumhuriyetin 100. yılında turizmde kadının yeri Yazarlar
Cumhuriyetin 100. yılında turizmde kadının yeri
Dolandırılan Erkan Can'a ilginç teklif. 9 bin dolarını kaptırmıştı Magazin
Dolandırılan Erkan Can'a ilginç teklif. 9 bin dolarını kaptırmıştı
Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ’cüler yakalandı Gündem
Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ’cüler yakalandı
Taksicinin vurulma anı araç kamerasında Gündem
Taksicinin vurulma anı araç kamerasında
Özge Ulusoy: Bana başın sağ olsun bile demediler! Babasının vefatıyla yıkılmıştı Magazin
Özge Ulusoy: Bana başın sağ olsun bile demediler! Babasının vefatıyla yıkılmıştı
Trabzonspor'un Karagümrük maçı kadrosu açıklandı Spor
Trabzonspor'un Karagümrük maçı kadrosu açıklandı
Hizbullah İsrail'e ait tankları böyle vurdu Dünya
Hizbullah İsrail'e ait tankları böyle vurdu