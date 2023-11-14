Ateş Kuşları 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları dizisinin 31. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ateş Kuşları 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Ateş Kuşları 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Sokak çocuklarını anlatan dizi Ateş Kuşları’nın 31. bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, sokak çocuklarını konu alıyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

ATEŞ KUŞLARI 31. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ateş Kuşları 17 Kasım Cuma günü saat 20:00'da yeni bölümüyle ATV'de yayınlanacak.

maxresdefault-5.jpg

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır.

Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 149. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 14 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Sevan Nişanyan'dan Atatürk için ahlaksız açıklama
Son Haberler
Kaçak maç izleyen herkesi ilgilendiriyor. Hapis cezası geliyor Spor
Kaçak maç izleyen herkesi ilgilendiriyor. Hapis cezası geliyor
Topa kafa atmak neden tehlikeli Sağlık
Topa kafa atmak neden tehlikeli
Hisseli tapu sahibi olan milyonlar için geri sayım başladı Ekonomi
Hisseli tapu sahibi olan milyonlar için geri sayım başladı
Varisli anne adayları dikkat Sağlık
Varisli anne adayları dikkat
Düğün salonlarında yeni dönem. Flaş karar alındı Gündem
Düğün salonlarında yeni dönem. Flaş karar alındı
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu nedir? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin oyuncuları kimler? Magazin
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi konusu nedir? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin oyuncuları kimler?
Fenerbahçe üzerine oynanan oyunları ortaya çıkardı. Volkan Aliakar 'Artık pes' diyerek açıkladı Spor
Fenerbahçe üzerine oynanan oyunları ortaya çıkardı. Volkan Aliakar 'Artık pes' diyerek açıkladı