Ateş Kuşları 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları dizisinin 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Ateş Kuşları 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

KAYNAK: Haber Merkezi
Ateş Kuşları 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Sokak çocuklarını anlatan dizi Ateş Kuşları’nın 35. bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, sokak çocuklarını konu alıyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

ATEŞ KUŞLARI 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ateş Kuşları 15 Aralık Cuma günü saat 20:00'da yeni bölümüyle ATV'de yayınlanacak.

0x0-ates-kuslari-35-bolum-fragmani-ates-kuslari-35-bolum-fragmani-izle-atv-canli-1702021948987.jpg

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır.

Öne Çıkanlar
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
Atatürk neden geometri kitabı yazdı? Atatürk’ün bilinmeyen geometri dersi anısı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
SSK ve Bağ-Kur emeklilerin 2024 zamlı maaş tablosu netleşti. 7 bin 500 lira maaş alanların yeni zamlı aylıkları ortaya çıktı
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ve oğlu Mohamed Hassan Shekhi’nin karanlık işleri!
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Hani Beşiktaş'ta Beşiktaşlılar görev alacaktı? Samet Aybaba'nın yardımcılığına getirilen Galatasaraylıyı Şerafettin Tilki açıkladı
Son Haberler
Adana Demirspor İstanbulspor maçının stadı değişti Spor
Adana Demirspor İstanbulspor maçının stadı değişti
Kütahya kar yağışı etkili oldu Gündem
Kütahya kar yağışı etkili oldu
Fenerbahçe taraftarı İnönü'ye böyle geldi Spor
Fenerbahçe taraftarı İnönü'ye böyle geldi
Böyle maç görülmedi. Liverpool bitti derken kazandı Spor
Böyle maç görülmedi. Liverpool bitti derken kazandı
Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ ile yakınlaşma sahneleri hakkında ilk kez konuştu Magazin
Beren Saat Kıvanç Tatlıtuğ ile yakınlaşma sahneleri hakkında ilk kez konuştu
Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf. 'Kızım her tatilden önce hamile kalmamam için beni uyarıyor' Magazin
Ünlü oyuncudan şoke eden itiraf. 'Kızım her tatilden önce hamile kalmamam için beni uyarıyor'
Bingöl’de kamyonet kaza yaptı Gündem
Bingöl’de kamyonet kaza yaptı