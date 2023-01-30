Ateş Kuşları dizisinin fragman ve ön gösterimleri yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşlan diziler arasında yer aldı. Sokak çocuklarının konusunu anlatan duygu yüklü Ateş Kuşları dizisinin 4. Bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, sokak çocuklarını konu alıyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

ATEŞ KUŞLARI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Ateş Kuşları dizisinin 3 Şubat Cuma akşamı yayınlanacak dördüncü bölüm fragmanı yayınlandı.