15 Mart 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Ateş Kuşları 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Ateş Kuşları 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Sokak çocuklarını anlatan dizi Ateş Kuşları’nın 8. bölümde bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 15:54
Takip Et

Ateş Kuşları 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Ateş Kuşları 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?
+
Aa
-

Ateş Kuşları dizisinin fragman ve ön gösterimleri yayınlandığı ilk günden beri sosyal medyada en çok konuşulan diziler arasında yer aldı. Sokak çocuklarının konusunu anlatan duygu yüklü Ateş Kuşları dizisinin 8. Bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Ateş Kuşları 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Başrollerinde Hande Soral, İlayda Alişan, Görkem Sevindik, Burak Tozkoparan gibi isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları, sokak çocuklarını konu alıyor. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

ATEŞ KUŞLARI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
1
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Usta sanatçı, Ali Sunal'ın yorumuna sessiz kalmadı: Seni sevdim süt oğlan babanı da...
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
2
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Diyanet'in üst düzey isminden hükümete zehir zemberek deprem tepkisi. Ateş püskürdü
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
3
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
4
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Süleyman Soylu'dan FETÖ tutuklusuna makam. Barış Pehlivan açıkladı
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
5
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem
﻿Suudi Arabistan'dan şok petrol kararı: Bunu yapan hiçbir ülkeye satmayacağız
6
﻿Suudi Arabistan'dan şok petrol kararı: Bunu yapan hiçbir ülkeye satmayacağız
﻿Suudi Arabistan'dan şok petrol kararı: Bunu yapan hiçbir ülkeye satmayacağız
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
7
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
﻿Berkay Özcan'dan ülke puanı açıklaması
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿TV 8.5 yayınlayacağı şifresiz maçları açıkladı
﻿Sokak ortasında silahlı çatışma 
﻿Sokak ortasında silahlı çatışma 
﻿Sokak ortasında silahlı çatışma 
﻿Meteoroloji'den dört il için şiddetli yağış uyarısı
﻿Meteoroloji'den dört il için şiddetli yağış uyarısı
﻿Meteoroloji'den dört il için şiddetli yağış uyarısı
﻿30 yıldır içti. Mide rahatsızlıklarına hiç uğramadı
﻿30 yıldır içti. Mide rahatsızlıklarına hiç uğramadı
﻿30 yıldır içti. Mide rahatsızlıklarına hiç uğramadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.